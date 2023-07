EVANGELIO DEL DÍA🌾

Mateo 10,24-33

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles:

«Un discípulo no es más que su maestro, ni un esclavo más que su amo; ya le basta al discípulo con ser como su maestro, y al esclavo como su amo. Si al dueño de la casa lo han llamado Belzebú, ¡cuánto más a los criados!

No les tengáis miedo, porque nada hay cubierto que no llegue a descubrirse; nada hay escondido que no llegue a saberse.

Lo que os digo de noche decidlo en pleno día, y lo que escuchéis al oído, pregonadlo desde la azotea.

No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No, temed al que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la “gehenna”. ¿No se venden un par de gorriones por unos céntimos? Y, sin embargo, ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga vuestro Padre. Pues vosotros hasta los cabellos de la cabeza tenéis contados. Por eso, no tengáis miedo; valéis más vosotros que muchos gorriones.

A quien se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos».

Palabra de Dios

💫MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 💫

Mt. 10, 24-33:

💫“El discípulo no es más que el maestro”.

1) Tu lugar:

Muchas veces nos desubicamos. Caemos en esa tentación de creernos que somos más, y cuánto más cuando nos dan un puestito. Me tocó ver gente que cambió mucho una vez conseguido cierto puesto, incluso gente de la Iglesia.

2) La claridad:

Todo sale a la luz tarde o temprano, por lo que no tengas miedo a lo que aparezca en tu caminar. Siempre tendremos viento en contra y gente que hablará de nosotros. Lo importante es que recuerdes que todo sale a la luz.

3) El Padre:

Es allí donde tenemos la esencia de las cosas, al recordar para quién trabajamos. Es en la vida de lo cotidiano donde vemos a Dios y lo esencial de esta vida es saber que Dios peregrina en nuestras vidas y no es simple espectador, sino que actúa en nosotros mientras lo dejemos actuar. Algo bueno está por venir.