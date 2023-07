EVANGELIO DEL DÍA🌾

Mateo 11,25-27

En aquel tiempo, tomó la palabra Jesús y dijo:

«Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños. Si, Padre, así te ha parecido bien.

Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar».

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Mt. 11, 25-27:

💫Te alabo Padre.

1) Te alabo:

La vida es eso, una alabanza a Dios, porque es tu lucha y tu verdad. Es lo que enfrentas día a día, porque hoy estás con vida y podés seguir adelante. Hoy plantéate porqué podés alabar a Dios. Pensalo. No dejes que los errores del pasado ahoguen tus logros del presente. Es ahí donde entra la lucha cotidiana y diaria.

2) Los pequeños:

A lo largo de la vida me voy dando cuenta que nadie es más que nadie y que un título universitario no te hace un gigante de la vida. Voy entendiendo que ser cura no es que soy de otra dinastía o de una realeza, sino que soy un misericordiado por Dios ante tantas miserias que tengo y que vivo. Es por eso que mira tu vida y aprende a aceptar quién sos, con lo que sos. Que la vida es un constante luchar y un constante enfrentar, no con enemigos que van apareciendo, porque siempre aparecerán, sino un enfrentar con vos, con tu vida y con tus miedos, que son esos mismos miedos que te llevan a claudicar tus sueños y proyectos. Hoy aprende a asumir lo que sos y es allí donde asumirás tu grandeza.

3) Revelar:

La vida es ir paso a paso y enfrentarte en la verdad y aceptar a este Dios vivo que quiere llenarte de su amor y bondad. Deja de tirarte basura a vos mismo cuando hay un Dios que viene a sanar y aprende a recibirlo para cumplir con una sola cosa: “cambiar”. Siempre tenemos algo que cambiar y algo que lograr para ser mejores personas y nunca dejar de ayudar. Algo bueno está por venir.