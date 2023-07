EVANGELIO DEL DÍA🌾

Juan 20, 1-2. 11-18

El primer día de la semana, María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro.

Echó a correr y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo:

«Se han llevado del sepulcro al señor y no sabemos dónde lo han puesto».

Estaba María fuera, junto al sepulcro, llorando. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados, uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús.

Ellos le preguntan:

«Mujer, ¿por qué lloras?».

Ella les contesta:

«Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto».

Dicho esto, se vuelve y ve a Jesús, de pie, pero no sabía que era Jesús.

Jesús le dice:

«Mujer, ¿por qué lloras?, ¿a quién buscas?».

Ella, tomándolo por el hortelano, le contesta:

«Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré».

Jesús le dice:

«¡María!».

Ella se vuelve y le dice:

«¡Rabboni!», que significa: «¡Maestro!».

Jesús le dice:

«No me retengas, que todavía no he subido al Padre. Pero anda, ve a mis hermanos y diles: “Subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro”».

María la Magdalena fue y anunció a los discípulos:

«He visto al Señor y ha dicho esto».

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Jn. 20, 1-2.11-18:

💫María Magdalena, de pecadora a misionera.

1)Todavía estaba oscuro:

Es la situación cuando no todo está claro. Cuando no se puede ver con claridad, pero sabes que algo pasa. Es lo que te ha de pasar en la vida, luchar por encontrar la claridad, pero tendrás que caminar entre oscuridades. Las oscuridades están, hay que pasarlas.

2) Fue corriendo:

Es la unión de emoción, sentimiento, amor y entrega. María manifiesta ese encuentro con Jesús que la lleva a convertirse en anunciadora. Ella sale y manifiesta. Si vos te encontraste con Jesús, salí porque hay muchos que aun no saben que Cristo vive y Cristo está.

3) Rabbí:

Son las palabras al decir de aquel que la llama por su nombre. Ella lo reconoce a Jesús desde el trato. Es desde ese trato que vos tenés con Dios desde donde reconoces a Dios en los demás. Date cuenta que todo pecador puede convertirse en testigo de amor. No te quedes mirando de lo que la gente te acusa o habla de vos. Quédate mirando a Cristo resucitado para salir a mostrarlo. Algo bueno está por venir.