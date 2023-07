EVANGELIO DEL DÍA 💫

Mateo 13,10-17

En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los discípulos y le preguntaron: «¿Por qué les hablas en parábolas?»

Él les contestó: «A vosotros se os ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos y a ellos no. Porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Así se cumplirá en ellos la profecía de Isaías: «Oiréis con los oídos sin entender; miraréis con los ojos sin ver; porque está embotado el corazón de este pueblo, son duros de oído, han cerrado los ojos; para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure.» ¡Dichosos vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen! Os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis vosotros y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron.»

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Mt. 13, 10-17:

💫Portadores de fuego y no adoradores de cenizas.

1) Conocer el reino:

Algo que aprendí en mis años de cura es que si uno quiere congregar mucha gente tiene que decir: “viene un cura sanador” o viene un profeta que viene a decirte cosas… Porque buscamos personas que nos endulcen los oídos o que nos resuelvan nuestros problemas. Una iglesia puede no crecer por años y tener a los mismos 20 ó 30 miembros por años, pero jamás dirán que no tienen frutos. Son capaces de decir: “que tienen pocos y santos antes que muchos y pecadores”. Otros no salen a calmar el hambre del que está al lado porque no les importa, pero sí están haciendo ayuno por los que no tienen nada en Ucrania. Otros no trabajan, pero son devotos de ver las redes ajenas aconsejando dónde tendrían que trabajar o a quién deben destinar su dinero. Es decir que tenemos gente que no predica ni evangeliza, pero se la pasa dentro del templo. Esto me lleva a ver que no estamos haciendo el camino de los primeros discípulos que vemos en el libro de los hechos de los Apóstoles. Ellos hicieron algo y arriesgaron todo. Salieron y llevaron el mensaje fuera, porque lo que nos pidió Jesús no es que hagamos congresos o que estemos en tal o cual grupo, nos pidió que anunciáramos el Evangelio y que llevemos la gracia de Dios a todos.

2) Felices:

Es comprender que vos sos un elegido de Dios y que tenés mucha experiencia de vivir, porque vas llevando la vida como podés. Hay cosas que animan y desaniman, pero es aprender a quedarse con lo bueno de cada día. Es comprender que sos vos quien siempre debe darse una oportunidad por vivir y saber vivir. Es comprender que podés lograrlo todo si crees, y es aprender a construir la vida con piedras y no con ladrillos. Sí, con piedras, porque cada día es distinto como las piedras, pero es desde esa certeza y firmeza donde construís tu vida y no desde el ladrillo uniforme e igual. Porque cuando un ladrillo se resquebraja todos los demás se empiezan a quebrar. Cada día es distinto como las piedras. No hagas de tu vida una construcción de monotonías ladrilleras, porque cuando una cosa no te salga te podés venir abajo con todo.

3) Ver y oír:

La clave es que aprendas a ver y a oír. Deja de encerrarte en tu mundo y deja de pensar que solo vos tenes la verdad. Aprende a vivir la vida con la experiencia que el otro te cuenta y comprende que cuando alguien te dice algo es por algo. No te cierres a la escucha y no te enceguezcas con una persona llevándote a obsesionarte con ella, mucho menos te cierres a un fracaso, más bien asumilo y mira para adelante. Hoy Jesús te propone que aprendas a mirar, a vivir, a oír y a construir por vos. No te enceguezcas con una persona o una situación, si no te vas a morir en vida, no te hagas sordo, cerrado, por no querer escuchar la verdad para quedarte con tu parecer de verdad. Abrirte y disponerte a lo que viene es la construcción de tu realidad. Algo bueno está por venir.