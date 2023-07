EVANGELIO DEL DÍA🌾

Mateo 13, 44-52

En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente:

«El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo: el que lo encuentra, lo vuelve a esconder y, lleno de alegría, va a vender todo lo que tiene y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante de perlas finas, que al encontrar una de gran valor se va a vender todo lo que tiene y la compra.

El reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces: cuando está llena, la arrastran a la orilla, se sientan y reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran.

Lo mismo sucederá al final de los tiempos: saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes.

¿Habéis entendido todo esto?».

Ellos le responden:

«Sí».

Él les dijo:

«Pues bien, un escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando de su tesoro lo nuevo y lo antiguo».

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Mt. 13, 44-52: Lo que se busca se encuentra.

1) Vende todo: Cuando hay algo que te genera alegría y motiva, te permite hacer renuncias. La vida misma es renunciar y se te invita a que veas lo que ganas con tal de renunciar y no lo que dejas. Hoy busca en tu vida lo que querés, pero también aprende a mirar que en esta vida no se puede tenerlo todo y se exige una renuncia. Si estás dispuesto a soltar, entonces disponete a disfrutar.

2) La perla: En esta búsqueda de tu vida fíjate a qué estás dispuesto y con quién estás dispuesto. Porque tu búsqueda por vivir bien te llevará a replantearte cosas de manera constante y exige de vos asumir que hay una búsqueda en el proceso de encontrar lo que querés, para vos, te permitirá vivir una mayor entrega, pero cerrando la puerta a otras cosas. Para ganar, hay que perder:

3) Separar: Cuando vas descubriendo cosas en tu vida tienes que aprender que hay cosas que tenés que dejar de lado: personas situaciones. Hay cosas que te sirvieron y cosas que ya no te sirven. Personas que en cierto momento de tu vida estaban con vos y hoy no. Aprende a sacar lo que no te ayuda a vivir y a sumar lo que hoy te ayuda en tu modo de vivir. Algo bueno está por venir.