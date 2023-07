EVANGELIO DEL DÍA 🌾

Mateo 17,22-27

En aquel tiempo, mientras Jesús y los discípulos recorrían juntos Galilea, les dijo Jesús: «Al Hijo del hombre lo van a entregar en manos de los hombres, lo matarán, pero resucitará al tercer día.» Ellos se pusieron muy tristes.

Cuando llegaron a Cafarnaún, los que cobraban el impuesto de las dos dracmas se acercaron a Pedro y le preguntaron: «¿Vuestro Maestro no paga las dos dracmas?»

Contestó: «Sí.»

Cuando llegó a casa, Jesús se adelantó a preguntarle: «¿Qué te parece, Simón? Los reyes del mundo, ¿a quién le cobran impuestos y tasas, a sus hijos o a los extraños?»

Contestó: «A los extraños.»

Jesús le dijo: «Entonces, los hijos están exentos. Sin embargo, para no escandalizarlos, ve al lago, echa el anzuelo, coge el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda de plata. Cógela y págales por mí y por ti.»

Palabra del Señor

🌾MEDITACION DEL EVANGELIO 🌾

Mateo 17, 22-27:

💫Doctrina Social de la Iglesia.

1) Quedaron apenados:

Nunca olvides de dónde venís, pero también recordá que los dolores en tu corazón vienen de tus más cercanos. Porque claro que es doloroso cuando te toca vivir la traición de alguien que es familiar tuyo o que te crucifique con su lengua tu propio compañero o colega. Claro que vas a sentir la muerte cuando te toca cuidar a tus padres y ves que tus hermanos te dejan solo con todo. Es duro y también triste cuando tenés que pasar la angustia de sentirte solo, sumado a que quienes son tus más cercanos te liquidan más que te animan. Pero el discípulo no es más que el Maestro, y de esto vas a resucitar. Te lo aseguro.

2) Cobradores:

Hay personas con quienes te vas a topar que solo se dedican a cobrar impuestos, pero de la vida. Controlan si rezas de tal o cual manera, controlan cómo educas a tus hijos y hasta cómo te vestís. Hay gente que parece que tiene el don del control porque hasta saben manejar el VAR (como en el futbol) y hasta te muestran con su celular algún video tuyo que subiste en las redes y dicen “esto dijiste vos”. Pero no tengas miedo, porque la realidad es que hay que saber convivir con ellos. Son esas personas que conviven con vos en la familia, en tu trabajo, en el club y hasta en la parroquia. Nunca olvides tu centro: “Jesús, y hacer su voluntad”.

3) DSI:

La Doctrina Social de la Iglesia es una disciplina que está dentro de la moral cristiana. En donde se te llama a vivir en una sociedad como cristiano. Sus elementos son “solidaridad, subsidiariedad, participación y compromiso”. Es pasar de habitantes de un estado, a ser “ciudadanos”. Porque todos hacemos la patria. No me refiero a que te metas en política, sino haciendo cosas claves como ciudadano: estudiando, dejando limpia la casa, no tirando basura en espacios comunes, no contaminando el medio ambiente, etc. Te recomiendo un escrito del siglo II que se llama “Carta a Diogneto” (por si querés googlearlo). Te muestra cómo los cristianos viven en una sociedad anticristiana, pero con su ejemplo y testimonio de vida pueden mover montañas. Algo bueno está por venir.