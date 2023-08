EVANGELIO DEL DÍA 🌾

Mateo 13, 36-43

En aquel tiempo, Jesús dejó a la gente y se fue a casa.

Los discípulos se le acercaron a decirle:

«Acláranos la parábola de la cizaña en el campo».

Él les contestó:

«El que siembra la buena semilla es el Hijo del hombre; el campo es el mundo; la buena semilla son los ciudadanos del reino; la cizaña son los partidarios del Maligno; el enemigo que la siembra es el diablo; la cosecha es el fin del tiempo, y los segadores los ángeles.

Lo mismo que se arranca la cizaña y se echa al fuego, así será al final de los tiempos: el Hijo del hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino todos los escándalos y a todos los que obran iniquidad, y los arrojarán al horno de fuego; allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga».

Palabra del Señor

🌾MEDITACION DEL EVANGELIO 🌾

Mt. 13, 36-43:

💫Señor, ¡explícanos!

1) Volvió a su casa:

Es ese lugar donde Jesús está con los suyos, donde comparte. El evangelista nos muestra esta parte humana de Jesús. Es esa parte que vos no tenés que perder nunca. Volvé a tu casa, compartí con tu familia, desenchúfate de ese acelere que tenés, que cuando llegas de laburar seguís laburando en tu casa, limpiando, lavando, etc. Compartí con los tuyos, sentate a tomar unos mates o un café. Habla de lo que te pasa, de lo que sentís, explica la vida con tu vida, compartí.

2) Le pidieron que le explique:

Hoy vos y yo también le pedimos a Jesús que nos explique, porque hay cosas en esta vida que no entendemos. No entiendo por qué al que hace lo liquidan, no entiendo por qué personas buenas se van rápido de este mundo, no entiendo por qué hay tanta injusticia…. Tantas cosas que ni vos ni yo entendemos. Pero sé que algún día nos sentaremos con Jesús y nos va a explicar todas las cosas. Eso te lo aseguro.

3) La semilla:

Hoy mira tu vida, fíjate qué tipo de semilla hay en tu corazón, qué es aquello que te mueve a vivir, a darte a los demás. Qué es aquello que te identifica y te lleva a dar fruto para los demás. Vos y solamente vos sabes lo que podés dar y generar en los otros. Necesitamos que nos sacies de tus frutos, de esa semilla que vos tenés y que con el tiempo la fuiste y la vas trabajando. ¡¡Sacia!! Porque hay gente que te necesita y solo vos sabes el fruto que puedes generar. Algo bueno está por venir.