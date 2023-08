EVANGELIO DEL DÍA🌾

Mateo 13,44-46

En aquel tiempo, dijo Jesús al gentío:

«El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo: el que lo encuentra lo vuelve a esconder y, lleno de alegría, va a vender todo lo que tiene y compra el campo.

El reino de los cielos se parece también a un comerciante de perlas finas, que al encontrar una de gran valor, se va a vender todo lo que tiene y la compra».

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Mt. 13, 44-46.

💫El tesoro eres tú.

1) Lo escondido:

Nada es fácil en esta vida y todo tiene un precio. La felicidad tiene un precio y es que implica pasar dolores. La calma tiene un precio y es enfrentar conflictos y guerras. La alegría tiene también un precio que es superar el conflicto de superar tristezas. Porque para lograr lo que uno quiere debe pasar por cosas que muchas veces uno no quiere. Pero la clave está en tener en claro qué es lo que uno quiere para luego buscarlo.

2) Lleno de alegría vende:

Cuando encontrás eso que te motiva, te hace soñar y hasta ilusionar. Podés ser capaz de renunciar a muchas otras cosas, las cuales te das cuenta que ya no son necesarias para tu vivir. Pero es hasta que hagas el click de darte cuenta que es esto lo que te mueve y te hace feliz. No dejes de buscar eso que te genera alegría y vida. Toda renuncia no cuesta nada cuando ves lo que ganas luego de esa renuncia. No te pongas a ver lo que dejas, sino más bien lo que ganas. Pero eso sí, no podés tenerlo todo.

3) Compra el campo:

Cuando en tu vida ves que hay realmente cosas que te mueven y te ilusionan, invertís tiempo, te genera entusiasmo. Por eso hoy volvé a mirar tu vida por tu vida. Hacé cosas por vos, anímate a invertir en tu vida y deja de estar siendo obrero de la vida de otros. No podés pasarte la vida portereando la vida de otros, controlándoles qué hacen, quién entra y quién sale de la vida de ellos, como “portero de edificio”. Sos una persona que tiene que jugarse por su juego y por su torneo; por tu vida y no por la vida de otros. Hoy Dios te propone que veas qué estás dispuesto a perder para ganar. Algo bueno está por venir.