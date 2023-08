EVANGELIO DEL DÍA🌾

Mateo 13,47-53

En aquel tiempo, dijo Jesús al gentío:

«El reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces: cuando está llena, la arrastran a la orilla, se sientan, y reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran.

Lo mismo sucederá al final del tiempo: saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes.

¿Habéis entendido todo esto?»

Ellos le responden:

«Sí».

Él les dijo:

«Pues bien, un escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando de su tesoro lo nuevo y lo antiguo».

Cuando Jesús acabó estas parábolas, partió de allí.

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Mt. 13, 47-53:

💫Se tira al mar.

1) Toda clase de peces:

Cuando escucho esto en el Evangelio me acuerdo de un señor que conocí en mi parroquia: “Don Arce”. Era súper servicial. No era el presidente de la Acción Católica, ni de Caritas, no era catequista y mucho menos monaguillo. Don Arce era quien limpiaba el templo, ayudaba a recoger la limosna, era quien tocaba las campanas y era el que siempre estaba disponible para ayudar. Era ese cristiano que no necesita ser agente de pastoral ni tener cargos parroquiales, solo necesitaba servir. Antes de entrar al Seminario me fui a despedir de él y charlamos largo y tendido. Me dijo que era alcohólico anónimo, que le costaba mucho luchar con su adicción, pero que iba ganando la batalla y en la parroquia encontró el lugar para servir y sentirse útil, lo hacía feliz preparar todo para que cuando la gente llegue disfrute de la misa. Su clic fue un día que, cuando estaba borracho y tirado en la calle, un grupo de jóvenes con un joven sacerdote se acercaron para ayudarlo, lo higienizaron y lo ayudaron a que no quede en la calle. Ese gesto, solo ese gesto bastó para no irse más de Jesús. Cuántas veces somos prejuicios y nos olvidamos que la Iglesia es para todos y no para algunos. Hoy vos y yo tenemos la tarea de meternos en este mar que es el mundo, donde hay olas de mentiras y engaños, de angustias y soledades, de ideologías y de fundamentalismos. Vos y yo traemos a Cristo, un Cristo que es de todos y no para algunos.

2) Recogen:

Siguiendo la línea del Evangelio también hay un segundo punto: el proceso cristiano, en donde una vez recogido, tomado por Dios, debes tomarte el tiempo para ver qué dejas en tu vida y qué tenés que sacar de tu vida. Hay muchas cosas que en tu conciencia y en tu corazón están, pero solo haciendo peso. Ya es hora que te plantees si realmente querés seguir la vida llevando esos pesos que ya no son necesarios llevarlos y que hasta incluso no te conviene llevarlos. Tarde o temprano tendrás que ver qué cosas siguen con vos y que cosas ya no siguen con vos porque simplemente no aportan a tu vida y no te ayudan a seguir creciendo en tu vida. Déjalos.

3) Lo nuevo y lo viejo:

Es curioso porque el Evangelio dice “un escriba”. Refiere a personas cultas e instruidas en la fe. Cuando te encontrás con Cristo hay un cambio, en donde vas a tener que dejar de lado muchas cosas de tu vida, pero también deberás asumir lo que ahora implica tu vida. Es ir paso a paso sabiendo que tenés que lograr aquello para lo cual viniste a esta vida. Algo bueno está por venir.