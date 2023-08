EVANGELIO DEL DÍA🌾

Mateo 14,13-21

En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan, el Bautista, se marchó de allí en barca, a un sitio tranquilo y apartado. Al saberlo la gente, lo siguió por tierra desde los pueblos. Al desembarcar, vio Jesús el gentío, le dio lástima y curó a los enfermos.

Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle: «Estamos en despoblado y es muy tarde, despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren de comer.»

Jesús les replicó: «No hace falta que vayan, dadles vosotros de comer.»

Ellos le replicaron: «Si aquí no tenemos más que cinco panes y dos peces.»

Les dijo: «Traédmelos.»

Mandó a la gente que se recostara en la hierba y, tomando los cinco panes y los dos peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos; los discípulos se los dieron a la gente. Comieron todos hasta quedar satisfechos y recogieron doce cestos llenos de sobras. Comieron unos cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños.

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Mt. 14, 13-21:

💫Solo Dios puede saciar.

1) Jesús se alejó:

Es bueno que en tu vida tomes distancia de lo constante y cotidiano. Para un poco y deja de seguir como máquina con tu vida. Los nadadores deben sacar de vez en cuando la cabeza para tomar aire y respirar y también para ver por qué dirección van. Toma tu tiempo en la semana o en el día para mirar por dónde va tu vida y respirar y ver por dónde estás caminando. La soledad es buena para que se abran tus ojos y puedas ver lo que estás haciendo por vos ante lo cotidiano, no sea que todo el tiempo estés haciendo por los demás olvidándote de ti. Toma tu tiempo para que el tiempo te dé lugar a ti.

2) La muchedumbre:

El tumulto de cosas siempre nos persigue y hasta nos exige, pero es necesario saber marcar los límites. Es algo que a vos y a mí nos cuesta porque siempre malentendemos la compasión. Mira qué interesante en la lectura: “Jesús se aleja”. Toma su tiempo y de allí vuelve a los suyos. Para actuar con compasión es necesario que antes te compadezcas con vos, Jesús enseña la diferencia entre elegir y necesitar. El que elige, elige desde su libertad y desde su identidad; mientras quien necesita se esclaviza ante esa otra persona y hasta es capaz de entregarle su libertad. Elegir es ser libre, es tener el poder, el control de tu vida. Confiar. Es sentirte capaz, es no dejar que el miedo te paralice. Necesitar, en cambio, es estar atrapado, es estar controlado y no confiar en uno, no eliges al otro. Estás con él porque no te sientes capaz de estar sin él o sin ella.

3) Levantando los ojos al cielo:

Me encanta ver en este pasaje que Jesús nos recuerda que estamos llamados a saciar desde lo espiritual y también desde lo material, en ese orden, una cosa unida a otra. Hoy hay mucha necesidad espiritual y que tanta gente vuelva a levantar los ojos al cielo. Recordemos que es el trabajo lo que dignifica a la persona, y la hace recordar que aporta a la vida de otros y a la obra creadora de Dios. Hoy en especial pidamos por los que no tienen trabajo y los que no llegan con su dinero a fin de mes. Algo bueno está por venir.