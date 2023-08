EVANGELIO DEL DÍA🌾

Mateo 14, 22-36

Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y, después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada se les acercó Jesús, andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma.

Jesús les dijo en seguida: «¡Ánimo, soy yo, no tengáis miedo!»

Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua.»

Él le dijo: «Ven.»

Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús; pero, al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame.»

En seguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «¡Qué poca fe! ¿Por qué has dudado?»

En cuanto subieron a la barca, amainó el viento.

Los de la barca se postraron ante él, diciendo: «Realmente eres Hijo de Dios.»

Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genesaret. Y los hombres de aquel lugar, apenas lo reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella comarca y trajeron donde él a todos los enfermos. Le pedían tocar siquiera la orla de su manto, y cuantos la tocaron quedaron curados.

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Mt. 14, 22-36:

💫La fe no nos hunde.

1) Pasar a la otra orilla:

Vos y yo, que somos discípulos de Jesús, tenemos la tarea de abrir camino y de recordar lo que nos recordaba el Papa en la JMJ: “en la Iglesia hay lugar para todos”. Es por eso que tenemos que cruzar a la otra orilla y buscar a ese hermano que capaz que ni siquiera conoce de Dios. Pero es llevarlo como testigo a y de Jesús y no como fanáticos de Jesús. Una cosa es la pasión y otra cosa es el fanatismo porque la pasión está unida al amor, sin embargo el fanatismo está unido al odio. Y el odio es ciego como el amor, con la diferencia que el amor es creador y el odio te termina destruyendo, a vos y a los demás. Salir a la otra orilla es salir con pasión para enamorar de Dios, pero tenemos que reconocer que surgieron muchos fanáticos dentro de la misma Iglesia que solo emitieron un odio a la religión o al mismo Dios. No seamos fanáticos, sino apasionados de Dios.

2) Viento en contra:

Hoy vivimos la soledad en medio de la multitud, en edificios que no se conoce quién está a la par, ni se saludan… Suele decir la gente que no quiere que a su hijo le falte nada, pero al final le terminas faltando vos, porque no tienes tiempo. Triunfar en la vida es volver a empezar cuando uno cae, eso es triunfar… La vida está llena de tropezones y fracasos, si hay algo que aprendí en estos años es que cuando vos estás bien en esta sociedad la popular te aplaude, pero si caes de golpe sufres mucho más que el que está acostumbrado a remar contra el suelo. Por eso aunque hoy tengas viento en contra con tu vida seguí, porque te hará más fuerte.

3) Ven:

Anímate a lo nuevo, anímate a vivir y no dejes de lado lo que pasa por tu vida. Intenta las veces que sea necesario lograr lo que crees que te hace feliz. Hoy Jesús te vuelve a invitar a ello, como lo invitó a Pedro. Al actor Will Smith una vez en un reportaje se le preguntó cómo había llegado tan lejos en su carrera profesional como actor. Él respondió: “tal vez vos puedas ser más inteligente que yo, más talentoso que yo, incluso más buen mozo y más sexi que yo. Pero si los dos nos ponemos en una caminadora juntos, van a pasar dos cosas.. o vos te bajas primero o yo muero ahí”. La vida se consigue así, con tu esfuerzo continuo y con un corazón entregado a Dios. Algo bueno está por venir.