EVANGELIO DEL DÍA🌾

Mateo 16, 24-28

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Si uno quiere salvar su vida, la perderá; pero el que la pierda por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero, si arruina su vida? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del hombre vendrá entre sus ángeles, con la gloria de su Padre, y entonces pagará a cada uno según su conducta. Os aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin antes haber visto llegar al Hijo del hombre con majestad.»

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Mt. 16, 24-28:

💫“Ganar en la vida”.

1) Venir:

El hacer una vida cristiana tiene un proceso. Ese proceso es tener en claro que hay una dirección y un camino en tu vida. Pero que tarde o temprano tenés que hacer renuncias. Las renuncias son parte de nuestro vivir y de nuestro caminar. Pero cuando renuncias también aparecen cruces, esas cruces que tienen tinte de dolor y de fracaso, pero que son parte de nuestro crecimiento. Sin caídas no aprenderíamos a caminar y sin tristezas no hubiéramos valorado el momento de la alegría. Es por ello que el problema no pasa porque que la vida no tenga renuncias y tristezas, sino que el problema es cuando tu vida la atas solo a ello, o la reducís a lo que renunciaste y a los dolores que aparecieron y enfrentaste.

2) Encontrar:

Toda esta vida implica búsqueda. Buscarte a vos, luego buscar lo que te motiva a vivir y por último buscar qué le da sentido a tu existir. Es descubrir el “por qué y el para qué estás con vida y para qué haces las cosas”. El hombre siempre va a estar en búsqueda, el problema es cuando vos crees tenerlo todo y te ves sin necesidades.

3) ¿De qué sirve?:

El autoengaño es terrible porque es taparnos los ojos a nosotros mismos. Es difícil ayudar a alguien que se auto engaña, casi que no se puede. Negamos, suprimimos, reducimos al mínimo lo que es cierto, mientras que afirmamos y adornamos lo que sabemos que es falso. Empezamos a embellecer las cosas feas e incluso nos vendemos a nosotros mismos aquello que nosotros hemos embellecido. Como diría un amigo mío: “no hay nada más torpe que comprar lo que uno vende”. Vos y yo tenemos el deseo de conocer la verdad de nosotros mismos, pero al mismo tiempo queremos ignorarla. Creo que hasta a vos y a mí nos cuesta la verdad de nosotros, hasta en lo físico… Pero necesitamos tener personas que nos digan la verdad, de nuestra persona y de nuestra alma, porque hay puntos ciegos y puntos que no vemos. El punto ciego, es un elemento que enseñan a los conductores de rally, es necesario saberlo y dejarse ayudar por el copiloto. Es cuando hay un auto tan cerca que no lo podés ver por ninguno de los tres espejos del auto. Hay cosas que no estás viendo de tu vida. Hoy déjate ayudar y abrí tu corazón sin vergüenza a esa persona de buen corazón que te pone Dios frente de ti. Gana la vida con vida y aprende a aceptar tu vida como es tu vida. Algo bueno está por venir.