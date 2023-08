EVANGELIO DEL DÍA🌾

Mateo 17, 22-27

En aquel tiempo, mientras Jesús y los discípulos recorrían juntos Galilea, les dijo:

«El Hijo del hombre será entregado en manos de los hombres, lo matarán, pero resucitará al tercer día».

Ellos se pusieron muy tristes.

Cuando llegaron a Cafarnaún, los que cobraban el impuesto de las dos dracmas se acercaron a Pedro y le preguntaron:

«¿Vuestro Maestro no paga las dos dracmas?».

Contestó:

«Si».

Cuando llegó a casa, Jesús se adelantó a preguntarle:

«¿Qué te parece, Simón? Los reyes del mundo, ¿a quién le cobran impuestos y tasas, a sus hijos o a los extraños?».

Contestó:

«A los extraños».

Jesús le dijo:

«Entonces, los hijos están exentos. Sin embargo, para no darles mal ejemplo, ve al mar, echa el anzuelo, coge el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda de plata. Cógela y págales por mí y por ti».

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Mateo 17, 22-27:

💫Los hijos están exentos.

1) Apenados:

Jesús les dice la verdad de lo que va a suceder, incluso que se irá. Hay veces que lo que nos apena es la verdad de las cosas, pero la clave es asumirla. Todos tenemos heridas que curar y dolores que hablar. Pero así también situaciones que afrontar, errores cometidos que uno debe expresar. Vos y yo tenemos dolores guardados y preocupaciones que nos rondan que hasta incluso muchas veces no nos dejan dormir. Cuán importante es expresar y trabajar lo que nos pasa y nos traspasa. La palabra “adiccion” significa “la accion de lo que no se dice”. Es por ello que cuando no hablas de lo que te pasa hay acciones en vos que tratan de expresarlo, pero de una manera violenta, violentándote a vos y a los que te rodean. No dejes que la adiccion te atrape, no dejes que acciones de vos contra vos sean la respuesta a preguntas y situaciones que giran en tu cabeza y en tu corazón. No dejes que la droga o la pornografia o la bebida o el juego o lo que fuere sea esa expresión de lo que no podés expresar. Enfrenta y habla lo que te pasa porque todo lo que se habla tiene solución.

2) Los cobradores:

Te chocarás en la vida con personas que constantemente están viendo tu vida para atracarte o marcar tus faltas. Es parte de nuestra vida convivir con esas personas que constantemente miran nuestras vidas y la juzgan. El problema no es que haya gente así, el problema es que te afecte lo que esa gente diga de ti. Los cobradores de impuestos siempre están a la luz del día en tu vida: quien te dice “no podés ser así”, “cómo vas a hacer eso”, “no podés haberte casado con esa persona”, “no podés haberte hecho cura”, “no podés vivir ahí”. Siempre rondan personas que solo miran y sancionan la vida de otros. Vos no te preocupes, porque Dios es más misericordioso y justo que ellos.

3) Los hijos:

Cuenta la historia que Julio era un hombre que vivía en el campo, cerca de la zona del naranjo. Un lugar hermoso,pero estaba cansado de vivir en el campo, controlar las vacas, temprano preparar el tractor para preparar la tierra. Estaba cansado de ver tanto verde y de enfrentar en verano algunos mosquitos. Se decidió a vender su campo para vivir en un departamento de la ciudad, y así disfruta de la city tucumana y va a tomar esos cafecitos en los bares que le gusta.

Pide a una inmobiliaria que le prepare la venta de su tierra. A los días la inmobiliaria le muestra la propaganda de su finca: “gran tierra en venta en la zona de los naranjos. Un amanecer que se puede mirar a las montañas de las yungas; un agua cristalina que recorre la finca dando paz y frescura; una tierra fértil que permite plantar lo que se desea y una paz que ni siquiera en los grandes bosques se encuentra” al escuchar todo esto el dueño de la finca dice “pero es todo esto lo que busco para mi vida, me olvidé que lo tenía tan cerca, mejor no lo vendo y me la quedo”. Hay veces que nos olvidamos de nuestras perspectivas y no nos damos cuenta de lo valioso que tenemos a nuestro alrededor. Busca lo que te apasiona. Recordá lo que elegiste para tu vida y volvé a animarte a jugarte por aquello que es lo que apasionó a tu vida. Algo bueno está por venir