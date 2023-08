EVANGELIO DEL DÍA🌾

Lucas 1, 39-56

María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas esta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno, e Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó:

«¡Tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo, para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor.»

María dijo entonces:

«Mi alma canta la grandeza del Señor, y mi espíritu se estremece de gozo en Dios, mi Salvador, porque él miró con bondad la pequeñez de su servidora. En adelante todas las generaciones me llamarán feliz, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas: ¡su Nombre es santo! Su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que lo temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón. Derribó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel, su servidor, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y de su descendencia para siempre.»

María permaneció con Isabel unos tres meses y luego regresó a su casa.

Palabra del Señor.

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Lucas 1, 39-56:

💫Asunción de María.

1) Fue sin demora:

En María vemos el servicio desinteresado y eficaz. Porque en la vida nos vamos achanchando. Uno de los elementos que empezaron a surgir en estos últimos tiempos es la “procrastinación”, el dejar para más adelante las cosas y no hacerlas. O simplemente desganarse, sin deseo de hacer nada. Hoy pedí a Jesús la actitud de servicio eficaz, sin dar vueltas y sin chamuyar. Que tu actitud hoy sea la de hacer las cosas por el otro sin dar vueltas y sin excusas.

2) Alegría:

Hoy pedí a María que te ayude a ser una persona alegre. No dejes que los golpes de la vida te hagan una persona amargada en el vivir. No dejes que estos golpes te tiren y te hagan olvidar los momentos lindos que tiene tu vida. Pedí la fuerza del Espíritu Santo para poder ver la vida como ese regalo que Dios te dio y no como un peso o un castigo. La vida es corta para estar todo el tiempo lamentándose, incluso lo malo que viviste tómalo como bueno para aprender y encausar tu modo de vida.

3) Tres meses:

Cuán importante es marcar los límites. Tú ayuda en el otro también tiene límites porque es dar herramientas para que el otro viva y no es dar dependencia a ese otro para que su vida esté sometida a la mía. Identifica tu vida con ayudar no con someter. Aprende que toda ayuda tiene límite en cuanto tiempo y espacio, ser caritativo no es ser olvidado, porque vos ayudas desde lo que sos y no es que el servicio hacia el otro absorbe quien sos. Por más servicio santo y sano que fuere, si hace que dejes de lado tu familia, tu vocación o tu misión entonces no se llama servicio sino más bien gran tentación. Aprende a soltar a las personas que sirves para que no te sirvas de esas personas. Aprende a dar herramientas para que el otro logre superarse por sí y no para que dependa de ti, aprende a enseñarle qué debe asumir desde su libertad y no de que destruyas su capacidad de elegir. Enseñar es servir, servir es amar y amar es prosperar Algo bueno está por venir.