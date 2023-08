EVANGELIO DEL DÍA

Mateo 18,15-20

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Si tu hermano peca, repréndelo a solas entre los dos. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos, para que todo el asunto quede confirmado por boca de dos o tres testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad, y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como un gentil o un publicano. Os aseguro que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Os aseguro, además, que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre del cielo. Porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.»

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Mateo 18,15-20:

💫Ganar un hermano.

1) Si tu hermano peca:

Jesús nos recuerda que en la vida comunitaria tendremos dificultades con los hermanos. Los que estamos en la Iglesia no somos santitos. Acordate que la Iglesia no es una casa de “puritos angelicales” sino más bien un “hospital de bacterias peligrosas”, en donde vamos con nuestra enfermedad, que en muchos casos es una epidemia, en donde recurrimos al gran Médico para que nos sane de todas esas bacterias que se nos pegaron en el alma.

2) Ganar un hermano:

Esta es la finalidad de la corrección fraterna, no es liquidar al hermano, ni destruirlo o correrlo de la Iglesia, sino más bien ayudarlo a corregirle de aquello que incluso no se da cuenta. Todos tenemos una enfermedad espiritual, una maña que tenemos que cambiar, para eso está mi hermano, para corregirme y ayudarme. Es importante que nos corrijamos, incluso a mí, que soy cura (muchas veces no se animan a corregirme porque temen). La corrección es un arte, porque es acompañar al hermano para que haga un proceso, implica rezar por ese hermano. Es salvar su alma, pero si no lo rezamos podemos caer en una actitud presionante y hasta nos hacemos personas pesadas. En vez de ser hermanos que ayudan la debilidad del hermano, nos convertimos en perseguidores, como un “interpol cristiano”.

3) La oración:

Cuán importante es rezar unidos, durante mucho tiempo hemos armado grupos de acción y movimientos, y eso es muy positivo, pero muchos de ellos no tenían sustentabilidad y se desarmaban rápido o algunos otros se convirtieron en grupos solidarios. Pero algo novedoso que tenemos es que en estos últimos años surgieron muchos pequeños grupos de oración. Esto es muy positivo, grupos de 8 o 9 personas que se juntan a rezar el rosario y a formarse. Qué lindo recordar aquello que decía el santo: primero oración, segundo sacrificio y por ultimo acción. Qué lindo es sentirte unido, en familia, dentro de la Iglesia, que uno reza por el otro. Más lindo es sentir a mi lado a Jesús, que está conmigo. Hoy cuando vayas a misa recordá esta frase “donde dos o más estén reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ustedes”. Algo bueno está por venir.