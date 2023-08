EVANGELIO DEL DÍA🌾

Mateo 15, 21-28

En aquel tiempo, Jesús se marchó y se retiró al país de Tiro y Sidón.

Entonces una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle: «Ten compasión de mí, Señor, Hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo.» Él no le respondió nada.

Entonces los discípulos se le acercaron a decirle: «Atiéndela, que viene detrás gritando.»

Él les contestó: «Solo me han enviado a las ovejas descarriadas de Israel.»

Ella los alcanzó y se postró ante él, y le pidió: «Señor, socórreme.»

Él le contestó: «No está bien echar a los perros el pan de los hijos.»

Pero ella repuso: «Tienes razón, Señor; pero también los perros se comen las migajas que caen de la mesa de los amos.»

Jesús le respondió: «Mujer, qué grande es tu fe: que se cumpla lo que deseas.»

En aquel momento quedó curada su hija.

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Mt. 15,21-28. Una iglesia para todos.

1) Cananea: Refiere a una mujer que no está instruida en el judaísmo al 100% como religión, pero tiene un corazón creyente que la hace buscar a Dios ante una desesperación, la situación de su hija. Esto habla de vos y también de mí, de tantos que buscamos a Dios sin capaz estar metidos al 100% en un ámbito religioso. Cuántas personas buscan a Dios ante una desesperación, cuando esto se convierte en una oportunidad o una obstrucción en tu vida. La decisión la tomas vos.

2) Atiéndela: La insistencia de la oración ayuda. El buscar a Dios día a día también ayuda, por eso no bajes los brazos y seguí perseverando en la oración para que Dios te escuche. No bajes los brazos cuando parece que no hay resultado.

3) La fe: Es la fe lo que mueve y motiva. Esto te recuerda que no debes nunca perder la fe y anímate a vivir la vida con fe. Sé que hay momentos duros en donde parece que todo cae, pero la fe es lo que te lleva a vivir la vida y a implicarte en tu vida. No te desanimes por los malos resultados y el pasado tormentoso. Mira para adelante que hay un Dios que siempre te da una oportunidad. Algo bueno está por venir.