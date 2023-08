EVANGELIO DEL DÍA🌾

Mateo 19, 23-30

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Os aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito: Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios.»

Al oírlo, los discípulos dijeron espantados: «Entonces, ¿quién puede salvarse?»

Jesús se les quedó mirando y les dijo: «Para los hombres es imposible; pero Dios lo puede todo.»

Entonces le dijo Pedro: «Pues nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido; ¿qué nos va a tocar?»

Jesús les dijo: «Os aseguro: cuando llegue la renovación, y el Hijo del hombre se siente en el trono de su gloria, también vosotros, los que me habéis seguido, os sentaréis en doce tronos para regir a las doce tribus de Israel. El que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, mujer, hijos o tierras, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros.»

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Mt. 19, 23-30:

💫Para Dios todo es posible.

1) Los ricos:

Es la contrapartida de lo que se conoce como «anawin», que significa «pobre de espíritu». Refiere a la persona que todo lo absorbe para sí. No le sabe encomendar a Dios, todo lo quiere controlar. Esto mata porque no tiene pobreza en el espíritu. Lo curioso de este tipo de riqueza es que esa persona se cree que puede con todo. Más que pedir a Dios que lo ayude en la vida, es como que le pide a Dios que haga lo que él le pida. La riqueza material por lo menos cae tarde o temprano, pero a quien es rico en este estilo ni lo material lo sacia. Puede tenerlo todo, pero ese todo no lo llena.

2) La renuncia:

Es aquello a lo cual Dios te invita cada día, es renunciar para crecer. El poder espiritual que uno debe ir haciendo día a día cuesta. Es dejar para crecer. Acordate que Dios todo lo puede. Es el madurar que exige más unión con Dios y con vos.

3) Vida eterna:

Busca las cosas para tener la vida en Dios. No dejes de luchar por el cielo y por tener paz en tu corazón. Porque Dios está y para Él nada es imposible. Algo bueno está por venir.