EVANGELIO DEL DÍA🌾

Mateo 22, 34-40

En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, formaron grupo, y uno de ellos, que era experto en la Ley, le preguntó para ponerlo a prueba: «Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la Ley?»

Él le dijo: «»Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser.» Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él: «Amarás a tu prójimo como a ti mismo.» Estos dos mandamientos sostienen la Ley entera y los profetas.»

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Mateo 22, 34-40:

💫Amar es tener paz.

1) Se reunieron con Él:

Jesús es muy claro para tratar con la gente, pero también es astuto. Hoy te invito a que tengas cuidado en tu trato con los demás y en el cuidado del amor propio, que es distinto al egoísmo. El amor propio es positivo, porque marca tu cuidado sabiendo tus límites. Mientras que el egoísmo es sobreponerte vos, incluso destruyendo al otro o a cuestas del otro. Entendiendo esto te invito a que pienses que no todas las batallas de tu vida deben ser libradas, porque hay batallas que hay que ceder incluso cuando vos tenés la razón. Porque recordemos que es preferible tener siempre paz, más que la razón. Busca siempre y cuida tu paz de corazón.

2) Qué dice la ley:

Siempre recurrimos a leyes. Incluso buscamos a personas que sean jueces de lo que nos pasa. Busco que me den la razón o que juzguen junto a mí. Incluso, como sacerdote, muchas veces me pasa que me hablan para juzgar, “padre, ayer fue a misa doña Juana, ella no puede comulgar, háblele”. Incluso ni yo me salvo, “padre no tiene puesto el hábito hoy, qué mal sacerdote que es”. Hoy Jesús te enseña que el amor escapa a las leyes y las leyes no son para marcar la vida de ese otro, sino para orientar su vida. Pero con las leyes terminamos sofocando la vida de otros, la espiritualidad de otros y hasta el amor de otros.

3) Amor a Dios:

Es desde ese amar a Dios y comprender que tiene una relación conmigo, lo que me permite amar y actuar en y hacia los demás. Porque implica que en mí hay una libertad y desde mí hay un actuar libre que me lleva incluso al mayor acto de amor. El mayor acto de amor no es besar o manifestar sentimientos o abrazos. El mayor acto de amor es “perdonar”. Siempre digo que hay tres tipos de perdón desde el amor: el “te perdono, pero ayúdame a recuperar la confianza en vos, porque la perdí y te quiero”. El “te perdono, pero sigamos con la vida porque debemos vernos todos los días ya que vivimos o trabajamos juntos”, y el tercero es, “te perdono, pero por favor no aparezcas más en mi vida, toma distancia”. Porque también está el cuidado del amor propio y de la presencia de Dios en tu vida. Amar es una decisión libre y quien es libre en esta vida es porque sabe amar. Algo bueno está por venir.