EVANGELIO DEL DÍA🌾

Mateo 16,13-20

En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: «¿Quién dice la gente que es el Hijo del hombre?»

Ellos contestaron: «Unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas.»

Él les preguntó: «Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?»

Simón Pedro tomó la palabra y dijo: «Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo.»

Jesús le respondió: «¡Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás!, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos; lo que ates en la tierra, quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra, quedará desatado en el cielo.»

Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías.

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Mt. 16, 13-20:

💫Tu identidad y tu misión.

1) ¿Quién dicen que soy yo?:

Vos sos un poco de todo lo que has sido. Y sos un poco de ese ideal que vos quisieras llegar a ser. Sos un poco, también, de este presente que te toca vivir. Esto es lo que construye tu identidad y es lo que te hace ser. Yo soy un poco de ese Luis criado por una madre que estaba enferma siempre y tenía que atenderla desde chico. Soy un poco de ese papá que vivía trabajando para darnos buena vida. Soy un poco de ese Luis que desde los 13 años salía a laburar para ayudar a mi familia. Soy también un poco de ese Luis que vio desde afuera a la Iglesia. Soy un poco de ese Luis que dudó de si seguía o no en el sacerdocio. De todo eso soy un poco… Vos también sos un poco de cada momento que marcó y marca tu historia, todo eso te da una manera de mirar la vida. Incluso hace tu identidad el sacrificio de muchos, el de tus papás, por ejemplo. Recuerdo cuando mi vieja decía que no le gustaba el dulce de batata, desde chico, y me crié pensando que el dulce de batata no le gustaba. Hasta que unos días atrás compré dulce de batata y comí solo frente a ella. Ella me dijo que quería, pero le dije que no le gustaba, me dijo que sí, pero cuando éramos chicos no alcanzaba para todos y prefería decir que no le gustaba. Tu identidad es parte también del sacrificio de otros por vos y lo tenés que tener presente.

2) Revelado:

Creo que hoy nos toca enfrentar como Iglesia la divergencia entre asistentes y discípulos. Creo que hoy tenemos muchos católicos no cristianos, es decir, tenemos gente de cultura cristiana, gente que asiste al templo y que pertenece a grupos e instituciones católicas, pero que no tienen una entrega total a Cristo. Entonces, en vez de hacer una opción de vida por Cristo, hemos tomado a Cristo para nuestro mundo. El mundo del consumismo, el egoísmo, el vivir solo para mí. Hoy se nos vuelve a invitar a una transformación total que se da desde la conversión, esa conversión que se da desde el encuentro con Él. Recuerdo una conversación con mi hermana monja, que me gustó, donde me dijo: “no me importa la congregación a la que yo pertenezca ni el cargo que tenga, yo elegí vivir como Cristo y es solo eso lo que me interesa”.

3) Edificar:

No digas: “no puedo”, ni de broma, porque el inconsciente lo va a tomar en serio y te lo va a recordar siempre. Tenés que luchar por liberarte de las etiquetas y de los prejuicios que los demás tienen con vos, porque el problema es que te creíste esas etiquetas que te pusieron. Confía en vos y confía en Dios, confía más en tus propios criterios, incluso cuando te sientas cuestionado por mucha gente, esto mismo le pasó a Jesús y te pasará a ti. La gente siempre te va a cuestionar. Sé responsable de tus actos y reconoce lo que hiciste mal y aprende del error. Pero lo que claramente enseña el Evangelio de hoy es que no necesitas la aprobación de los demás para seguir adelante. Algo bueno está por venir.