EVANGELIO DEL DÍA🌾

Mateo 13, 44-46

Jesús dijo a la multitud:

«El Reino de los Cielos se parece a un tesoro escondido en un campo; un hombre lo encuentra, lo vuelve a esconder, y lleno de alegría, vende todo lo que posee y compra el campo.

El Reino de los Cielos se parece también a un negociante que se dedicaba a buscar perlas finas; y al encontrar una de gran valor, fue a vender todo lo que tenía y la compró.»

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Mateo 13, 44-46:

💫El reino es elegir.

1) Un tesoro:

En esta vida siempre hay decisión y opción. Tenés que tener en claro que el vacío siempre estará en tu persona, rondando. Claro que es Dios alguien que va a llenar tu vida y tu historia, es lo que puede dar sentido a tu vida. Pero también me toca decirte que en esta vida no podés tenerlo todo y tienes que aprender a vivir con la sensación de vacío que muchas veces aparece en vos. Los psicólogos llaman a esto “castración”, que significa que ningún ser humano está completo, a todos nos falta algo en la vida y es ahí y desde ahí que se entiende cuando alguien te dice “parece que a vos nada te cae bien”.

2) Vende todo lo que tienes:

Uno siempre intenta tapar la falta, la necesidad, el vacío, con algo o con alguien para que no duela. Es ponerte a pensar hoy qué es lo que a vos hoy te hace sentir completo, pero capaz que eso te anestesia de esa falta que sabes que está. Puede ser llenarte de trabajo o un deporte que ya lo tomaste como obsesión o incluso la misma parroquia, esta todo tiempo hablando del movimiento etc. A los demás podés demostrarles que sos brillante y que parece que lo tenés todo, pero nadie puede tenerlo todo. De ahí se explica tantos famosos y poderosos que parecían tenerlo todo y cayeron en adicciones, suicidios o hasta incluso perderlo todo en poco tiempo. Pero cada uno sabe la falta que lleva dentro, porque todos tenemos una falta.

3) Buscar:

Cuando asumís que te falta algo en la vida y cuando tenés en claro que todo lo que tenés no te llena, ahí aparece el punto clave: “salir a buscar”. Eso es bueno. Este es el punto en el que te quiero meter. Métete a buscar en vos y por vos lo que lleva verdaderamente tu vida. Pero lograrás ir a buscar cuando reconozcas que hay algo que te falta. Lo importante es saber vivir una vida hermosa, sabiendo que estás incompleto. Eso es lo lindo. Hay momentos de “completitud” en la vida, por ejemplo, cuando te enamoras. Es como que sentís que tocas el cielo con las manos que ya está todo, pero no… porque es una ilusión, es algo momentáneo. Eso me pasó que cuando me ordené cura. Más o menos quería confesar a todo el mundo y celebrar 1000 misas todo el tiempo y como que hoy ya no tanto, o lo que puede pasarte a vos cuando estabas enamorado de esa persona y hoy como que ya no lo ves tan igual. Cuando estás enamorado ves ilusoriamente porque ves distinto a lo que es… por eso cuando conozcas a quien amas te irás desilusionando. Ahí comienza el proceso del amor, ahí empieza una nueva etapa que será el verdadero amor, el que se presenta desde la realidad y no desde tu ilusión. Por eso hoy Jesús te invita a construir una vida desde la realidad y que te desilusiones de todo lo que vos creías que era la vida y el amor, para que ya no te ilusiones por amor sino que ames sin ilusión. El mejor ejemplo es Santa Rosa de Lima. Se ilusionó cuando conoció a Dios en su vida, se desilusionó cuando vio cosas de la Iglesia en Lima y se enamoró cuando comprendió a quien verdaderamente seguía, a Jesús, logrando así cambiar a la Iglesia en Lima y en toda America Latina. Algo bueno está por venir.