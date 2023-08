EVANGELIO DEL DÍA🌾

Mateo 24, 42-51

Jesús habló diciendo:

Estén prevenidos, porque ustedes no saben qué día vendrá su Señor. Entiéndanlo bien: si el dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, velaría y no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del hombre vendrá a la hora menos pensada.

¿Cuál es, entonces, el servidor fiel y previsor, a quien el Señor ha puesto al frente de su personal, para distribuir el alimento en el momento oportuno? Feliz aquel servidor a quien su señor, al llegar, encuentre ocupado en este trabajo. Les aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes. Pero si es un mal servidor, que piensa: «Mi señor tardará», y se dedica a golpear a sus compañeros, a comer y a beber con los borrachos, su señor llegará el día y la hora menos pensada, y lo castigará. Entonces él correrá la misma suerte que los hipócritas. Allí habrá llanto y rechinar de dientes.

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Mt. 24, 42-51: Estén preparados.

1) Estén prevenidos: Por favor no pierdas el tiempo en vivir tu vida con ilusiones que solo quedan en tu mente pero sabes que nunca llegarán a ser un hecho. Prevenir también significa que nunca sueltes tus sueños y tus proyectos. No dejes de dar batalla antes de tiempo, marca tu vida con lo que sentís que a tu vida marca.

2) Ladrones: Dios siempre nos cubre y nos protege. Él nunca te suelta y te cuida como cuidó de la mujer adúltera a quien le querían tirar piedras. Dios te protege de todas las tormentas que te toca vivir como lo hizo con los discípulos. Nos proteja de alguien que nos quiere robar la confianza en una mala relación; nos proteja de amigos que no lo son y nos quieren robar la identidad. Por eso cuando alguien te corta una relación no insistas, puede que Dios te esté protegiendo de ese ladrón de tu vida. Vos acordate que no escuchas a aquellos que dicen frente tuyo que te aman, pero por atrás te critican. En cambio, Dios sí los escucha. No busques al ladrón del que Dios mismo te liberó y no des tu vida a alguien que te quiere robar tu felicidad.

3) Vendrá: La vida no es nada más que tiempo, es por eso que quien juega con tu tiempo termina jugando con tu vida. No dejes que nadie juegue con tu tiempo. Vos hoy sos lo que construiste con ese espacio que te dedicaste a vos. Entonces no dejes que nadie manipule tu vida y te golpee. Busca al dueño de tu vida y aprende que quien ama tu vida no juega con tu tiempo y quien respeta tus tiempos es aquel que respeta tu vida. Algo bueno está por venir.