EVANGELIO DEL DÍA🌾

Mateo 25, 1-13

Jesús dijo a sus discípulos esta parábola:

El Reino de los Cielos será semejante a diez jóvenes que fueron con sus lámparas al encuentro del esposo. Cinco de ellas eran necias y cinco, prudentes.

Las necias tomaron sus lámparas, pero sin proveerse de aceite, mientras que las prudentes tomaron sus lámparas y también llenaron de aceite sus frascos.

Como el esposo se hacía esperar, les entró sueño a todas y se quedaron dormidas. Pero a medianoche se oyó un grito: «Ya viene el esposo, salgan a su encuentro.»

Entonces las jóvenes se despertaron y prepararon sus lámparas. Las necias dijeron a las prudentes: «¿Podrían darnos un poco de aceite, porque nuestras lámparas se apagan?» Pero estas les respondieron: «No va a alcanzar para todas. Es mejor que vayan a comprarlo al mercado».

Mientras tanto, llegó el esposo: las que estaban preparadas entraron con él en la sala nupcial y se cerró la puerta.

Después llegaron las otras jóvenes y dijeron: «Señor, señor, ábrenos», pero él respondió: «Les aseguro que no las conozco.»

Estén prevenidos, porque no saben el día ni la hora.

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Mt. 25, 1-13:

💫Entre la necedad y la prudencia.

1) Necio:

Es cuando uno se cierra en sí mismo y no se abre a lo nuevo. Cortázar decía que “hay cosas que duran más de lo que deben durar”. Hay veces que generamos intentos vanos por sostener cosas o relaciones que ya no van más, capaz que por orgullo o por simple cerrazón, pero te termina arrastrando la vida a cosas sin razón. Cuando uno quiere sostener lo insostenible se queda más tiempo en cosas que no debe y que hacen mal ya a tu vida. Cuando no aprendes a darle corte a las cosas cuando corresponde, empezás a vivir grados de necedad. Cuando vos no te tomas el tiempo para hacer el duelo de algo que terminó o algo que persiste, gestas una necedad y también cuando niegas la realidad que estás viviendo y haces como que no pasa nada. Eso te lleva simplemente a la tristeza y a la angustia. Un necio es quien no sabe cortar las cosas a su tiempo, que no hace el duelo o teme a hacer el duelo y que termina siendo un negacionista de la realidad para vivir en solo fantasías.

2) La prudencia:

Es comprender que la vida es larga y que todo tiene su tiempo. Es la prudencia la capacidad de controlar las ansiedades y el poder mirar el todo de tu vida y no quedarte atado a una parte. La prudencia es enfrentarte con la verdad y asumirla, más que vivir en la mentira que te hace creer que todo está bien o todo está mal. Ser prudente hoy es saber qué es lo que podés y qué es lo que no.

3) El esposo:

Aprende a bailar la vida sin miedo hasta que se acabe la música. Y averigua lo que Dios ya escribió para vos. La vida va pasando, los hijos se van, los buenos amigos se cansan, y los viejos se nos mueren. Los momentos no se recuperan. Mucha gente hipócrita en las redes te pone “me gusta”, pero en la vida aparecen las personas que te quieren por lo que sos. Hoy descubrí a Dios como tu Señor y anímate a vivir desde Él esta vida. Algo bueno está por venir.