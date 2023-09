EVANGELIO DEL DÍA🌾

Mateo 1, 1-16.18-23

Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham: Abraham fue padre de Isaac; Isaac, padre de Jacob; Jacob, padre de Judá y de sus hermanos. Judá fue padre de Fares y de Zará, y la madre de estos fue Tamar. Fares fue padre de Esrón; Esrón, padre de Arám; Arám, padre de Aminadab; Aminadab, padre de Naasón; Naasón, padre de Salmón. Salmón fue padre de Booz, y la madre de este fue Rahab. Booz fue padre de Obed, y la madre de este fue Rut. Obed fue padre de Jesé; Jesé, padre del rey David.

David fue padre de Salomón, y la madre de este fue la que había sido mujer de Urías. Salomón fue padre de Roboám; Roboám, padre de Abías; Abías, padre de Asá; Asá, padre de Josafat; Josafat, padre de Jorám; Jorám, padre de Ozías. Ozías fue padre de Joatám; Joatám, padre de Acaz; Acaz, padre de Ezequías; Ezequías, padre de Manasés. Manasés fue padre de Amón; Amón padre de Josías; Josías, padre de Jeconías y de sus hermanos, durante el destierro en Babilonia.

Después del destierro en Babilonia: Jeconías fue padre de Salatiel; Salatiel, padre de Zorobabel; Zorobabel, padre de Abiud; Abiud, padre de Eliacím; Eliacím, padre de Azor. Azor fue padre de Sadoc; Sadoc, padre de Aquím; Aquím, padre de Eliud; Eliud, padre de Eleazar; Eleazar, padre de Matán; Matán, padre de Jacob. Jacob fue padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, que es llamado Cristo.

Este fue el origen de Jesucristo:

María, su madre, estaba comprometida con José y, cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto.

Mientras pensaba en esto, el Ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: «José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo, a quien pondrás el nombre de Jesús, porque Él salvará a su Pueblo de todos sus pecados.»

Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el Profeta: La Virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien pondrán el nombre de Emanuel, que traducido significa: «Dios con nosotros».

Palabra del Señor.

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Mt. 1, 1-16.18-23:

💫Feliz cumpleaños, María Santísima.

1) La historia:

Aristóteles decía: “lo que ha sido, ha sido y nada puede cambiarlo”, pero cuando veo la genealogía de Jesús y cada personaje que aparece, me sorprende, pero también me da esperanza. Porque al ver la historia de cada uno y ver los errores de estos personajos y los pecados que tuvieron, y viendo a Dios sacando lo mejor, me da esperanza de seguir remándola. Saber que puedo cambiar para mejor y que Dios puede sacar algo bueno de mí, y también algo bueno de vos.

2) Resignificación:

Hoy, en el cumpleaños de María, te quiero decir que el “pasado puede ser cambiado”. Es a través de tu mirada y de un nuevo mirar que le podés dar a lo que sucedió, mirarlo desde otra perspectiva y darle otro sentido. Capaz que en el pasado fue una infancia con muchas carencias, la podés terminar transformando en una historia con abundancia de amor y sacrificios, que no lo terminas sintiendo como sufriente. Es mirar el pasado para construir una historia distinta. Hay una diferencia entre el pasado y la historia: el pasado es algo que ha ocurrido en algún momento del tiempo. Y la historia es la aprobación que hace cada uno de ese pasado: con qué te quedas y con qué no.

3) Personas:

En todo pasado hay personas que marcan y ponen un sello en la historia y en tu historia. Personas que han calado hondo y que nadie te las puede sacar. Son esas personas que engrandeces con la memoria y el recuerdo, que estuvieron en un momento determinado en tu vida y te han marcado. Hoy vos sos el responsable de construir tu memoria desde ese pasado que marca con personas concretas. Por eso hoy celebramos el nacimiento de María. Ponela en tu vida. Feliz día de María. Algo bueno está por venir.