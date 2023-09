EVANGELIO DEL DÍA🌾

Juan 3, 13-17

Jesús dijo a Nicodemo:

«Nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del hombre que está en el cielo.

De la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del hombre sea levantado en alto, para que todos los que creen en él tengan Vida eterna.

Sí, Dios amó tanto al mundo, que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en él no muera, sino que tenga Vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él.»

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

💫La cruz en la vida.

1) Descendió del cielo:

En esta vida somos los que pasamos cruces y dolores los que podemos entender a aquel que está caído y sucio. Es por eso que lo que te llevó a caídas y dolores te llevará a ayudar a aquel que está caído y golpeado. Hace unos días me tocó ayudar a un sacerdote y, para ver cómo más podía ayudarlo, llamé a otro sacerdote que sabía que era más amigo de él, para ver cómo podía seguir dándole una mano. Él me dijo “mira Luis, no te escandalices, pero estaba metido en temas de alcohol y algo de polleras” y le dije “mira, Padre, yo lo quiero a mi hermano cura con sus miserias y dolores, así que sigamos para adelante”. Solo puede entender esto quien ha caído y se ha golpeado con la vida y en la vida. Solo podrás ofrecer tu compañía sincera y sin condiciones cuando has vivido la soledad y el estar solo en la vida. Por eso amigo o amiga mía, la cruz de tu vida marca un antes y un después y genera en otros un vivir desde lo que fue aquello que marcó tu muerte. Porque tus cruces son las que te cambian y cuando hay personas que se creen superadas y como que todo lo saben, es entonces que no han asumido cruces y no han aprendido de las cruces. Cuando pasas una cruz o resucitas con humildad o sobrevivís con vanidad, una de dos. Pero después de una cruz hay un antes y un después.

2) Levantado en alto:

Yo no sé a cuántos traumas has sobrevivido, pero todos tenemos dificultades que hemos pasado y es la clave seguir, porque todo pasa. No dejes de mirar a lo alto, porque la clave es que mires el objetivo y no de dónde saliste. Es mirar que tu vida tiene un todo y un sentido, incluso con los momentos de vacío. Porque es aprender a convivir con el vacío que todos tenemos. Una cosa es tener momentos de vacío en tu vida y otra cosa es que toda tu vida sea un vacío. No es lo mismo. Mira a lo alto, porque estarás en lo alto, pero sobre una cruz. Por eso, si querés gloria, debes pasar la cruz. Si querés vivir eternamente, deberás antes morir, si querés ganar debes saber perder. Hoy repensá si querés lo alto y si estás dispuesto a la paga de llegar a eso alto.

3) Amó tanto al mundo:

Algo irónico que tenemos los cristianos en nuestra paranoia de “no pecar”es que no solo nos sirve que seamos conscientes de nuestra pecaminosidad, sino que nos hace estar más atentos al pecado. Me animo a decirte que algunos se ponen como obsesivos con el pecado… todo es pecado. Ahora que empecé la dieta me viene un buen ejemplo: es como estar mirando una jugosa porción de pizza y espero que me motive el mirarla a poder perder peso. Es como que al verla tan deliciosa me digo “tengo que adelgazar”. Mirando la comida no se evita la comida… Lo mismo pasa aquí, mirando el pecado no se evita el pecado, hablando de pecado todo el tiempo no se lo evita. Hoy se te habla de la gracia de Dios que viene a salvarnos. Salí de esa visión de todo el tiempo pecado y empezá a mirar la gracia. Hoy nos dice que Dios nos ama de una manera incondicional, pero hay personas que también están todo el tiempo “tengo que ser santo”. Es que en vez de aceptar lo que Jesús hizo, nos terminamos aferrando a nuestra santidad, nuestros intentos y nuestro voluntarismo. Es luchar por la perfección como si todo dependiera de nosotros, como si ser buen o mal cristiano depende de cómo nos portamos. El tema es que alguno de nosotros nos sentimos tan abrumados por nuestros fracasos y errores que nos caemos en que no creemos que Jesús pueda perdonarnos. El esfuerzo de no pensar en algo es la forma más segura de terminar haciéndolo. En psicología se dice que si quieres evitar algo debes evitar pensar y hablar de ese algo. Abandona todo pensamiento sobre vos mismo y empezá a pensar cada vez más en Jesús. Volvete más consciente de Jesús y no de vos mismo. Si luchas contra tu pecado no necesitas más fuerza de voluntad, sino más bien más Jesús en tu vida. Algo bueno está por venir.