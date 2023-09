EVANGELIO DEL DÍA🌾

Lucas 7,11-17

En aquel tiempo, se dirigía Jesús a una población llamada Naín, acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar a la entrada de la población, se encontró con que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de una viuda, a la que acompañaba una gran muchedumbre.

Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: «No llores.»

Acercándose al ataúd, lo tocó y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces dijo Jesús: «Joven, yo te lo mando: levántate.»

Inmediatamente el que había muerto se levantó y comenzó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre.

Al ver esto, todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar a Dios, diciendo: «Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo.»

La noticia de este hecho se divulgó por toda Judea y por las regiones circunvecinas

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Lc. 7, 11-17:

💫Joven levántate.

1) Naim:

Era un lugar considerado pecaminoso. Algo que tenemos que aprender de los evangelios es que no tenemos que poner a nuestros ídolos y fundadores en un pedestal. Jesús va a un lugar que es considerado pecaminoso. Pero en toda la Biblia vemos también como Dios actúa. Porque Dios sale a buscar incluso a aquel que para muchos está perdido. Dejemos de seguir pescando en la pecera.

2) Joven muerto:

Continuando con lo anterior, la Biblia nos muestra cómo Dios actúa en gente fallada o muerta por el pecado, gente “señalada”. Jacob había engañado, Pedro negó a Cristo, David cometió adulterio, Noé se había emborrachado, Jonás huyó de Dios, Miriam era chismosa, Marta se preocupaba por todo, Tomás dudó, Zaqueo cometía fraude, Elías se deprimió, Moisés era tartamudo. Por lo tanto, la Biblia no nos lleva a idolatrar a los personajes (como hacemos muchos católicos con los santos), sino que muestra cómo Dios actúa en ellos incluso cuando se reconocen débiles. Por tanto, vos para Dios no estás muerto.

3) Levántate:

Muchas veces vivimos en agobio y agonía, porque ni siquiera nos animamos a comentar nuestras crisis por miedo a ya no ser testimonio para los demás. Mucha gente está muerta en vida por solo proyectar una imagen y no ser capaz de resolver la vida y su vida. Cuántas cosas hay ocultas en vos que están matándote, y no te animas ni hablarlas por miedo al que dirán o que te cierren la puerta, incluso de tu casa o hasta de tu iglesia. Por no abandonar el pedestal del testimonio te vas matando día a día, te vas asfixiando en el ocultamiento de tu vida y de tu pesar. Si yo estoy en una Iglesia sin pecado y perfecta entonces fracasé porque nos estamos mintiendo, y fracasé como sacerdote, porque todos estamos quebrados al pie de la cruz y la vamos remando día a diá. Hoy, para levantarte, debes primero reconocer que estás caído. Para tener vida tenés que reconocer que hay cosas que están dadas por muertas, si querés caminar tenés que reconocer que estás parado, si querés ponerte un objetivo entonces mírate vos. Soltá la imagen que proyectas y que le das a los demás, asumí tu realidad y construí desde ella para levantarte y caminar. Algo bueno está por venir.