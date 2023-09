EVANGELIO DEL DÍA🌾

Lucas 7, 31-35

En aquel tiempo, dijo el Señor: «¿A quién se parecen los hombres de esta generación? ¿A quién los compararemos? Se parecen a unos niños, sentados en la plaza, que gritan a otros: «Tocarnos la flauta y no bailáis, cantamos lamentaciones y no lloráis.» Vino Juan el Bautista, que ni comía ni bebía, y dijisteis que tenla un demonio; viene el Hijo del hombre, que come y bebe, y decís: «Mirad qué comilón y qué borracho, amigo de publicanos y pecadores.» Sin embargo, los discípulos de la sabiduría le han dado la razón.»

Palabra del Señor.

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Lc. 7, 31-35: Cuando no se te conforma con nada…

1) Cuando te dan el gusto: Hay momentos en que te haces tan exigente que ya nada te conforma, exigís y exigís… Es en ese momento cuando vos te crees que la vida es un menú, donde vos decidís qué agregas o sacas. No seas un cristiano «sípero» que no toma al toro por la asta, sino más bien cae en una vida mediocre.

2) Critiquismo: Es cuando caes en crítica tras crítica, vivís criticando todo. Te encanta meter la cuchara en todo. Incluso opinas de lo que no sabes. En el fondo, sos tan criticón que te terminas quedando solo porque te convertís en inaguantable, nada te cae bien. Siempre le encontrás una mancha a todo. Sos tan detallista que hasta incluso ya te lamentas de las cosas antes de que sucedan…

3) Sabiduría: Es un don del Espíritu Santo que nos invita a saborear la vida. Tu vida vale y todos los que formamos parte de tu vida también valemos. Por lo tanto, aprende a saborear la vida y no a criticar tu vida. No seas amargo y aprende a vivir. La vida es muy corta para andar amargando o amargado. Recordá que para esto no se cobra seguro de vida, la vida es una y se juega una sola vez. Algo bueno está por venir.