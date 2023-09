EVANGELIO DEL DÍA🌾

Lucas 9,1-6

En aquel tiempo, Jesús reunió a los Doce y les dio poder y autoridad sobre toda clase de demonios y para curar enfermedades.

Luego los envió a proclamar el reino de Dios y a curar a los enfermos, diciéndoles: «No llevéis nada para el camino: ni bastón ni alforja, ni pan ni dinero; tampoco llevéis túnica de repuesto. Quedaos en la casa donde entréis, hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si alguien no os recibe, al salir de aquel pueblo sacudíos el polvo de los pies, para probar su culpa.»

Ellos se pusieron en camino y fueron de aldea en aldea, anunciando el Evangelio y curando en todas partes.

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Lucas 9, 1-6:

💫Discípulos misioneros.

1) Poder:

Es lo que tiene un discípulo de Cristo, el poder de la palabra. Porque es una persona auténtica y la Palabra de Dios le traspasa. El poder que tiene no es económico ni de manejos, sino que tiene peso porque lo que dice porque lo hace, es coherente. Su hablar es luz y, al mismo tiempo, es alivio. Es creíble. Que la gente crea y confíe en vos, eso es poder. Pero el poder es para servir.

2) Autoridad:

Implica hacer un currículum con tu vida. Es la autoridad de que te sientas respetado, porque respetas. La autoridad que tiene un discípulo de Jesús es por el ejemplo y no por decreto. Quien tiene autoridad debe empezar por tener respeto y servicio. La persona que tiene autoridad es por su sencillez, por su capacidad de estar con el otro en los momentos más difíciles.

3) Curar:

Es lo tercero a lo que apunta un discípulo de Jesús. Está llamado a curar y no a herir. Su vida es acoger al golpeado y no juzgarlo y correrlo. Me gustaría preguntarte ¿Qué haces vos cuando tu hermano está herido? ¿le decís que se tome un tiempo y que no vuelva a casa hasta que esté sano? ¿o lo acompañas hasta que quede sano? Ser discípulo es curar y aliviar, no usar a las personas y tirarlas, porque eso te quita poder y autoridad. Algo bueno está por venir.