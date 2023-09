EVANGELIO DEL DÍA🌾

Lucas 9,7-9

En aquel tiempo, el virrey Herodes se enteró de lo que pasaba y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado, otros que había aparecido Elías, y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas.

Herodes se decía: «A Juan lo mandé decapitar yo. ¿Quién es este de quien oigo semejantes cosas?»

Y tenía ganas de ver a Jesús.

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

💫Querer ver a Jesús.

1) El tetrarca:

En él vemos la figura de la persona que todo lo quiere y todo lo busca. No conoce los límites. Es el poder que te enceguece, no me refiero solo al dinero, es también querer tener más información. Es la persona que no se pone límites y considera que quien busca ponerle límites, lo quiere destruir. Todos tenemos un poco de esto. Nos gusta sentirnos el centro del mundo.



2) Lo que dicen:

Podría remitir a los cristianos fríos, que solo escuchan de Dios pero que no se penetran de Él, que no le encaran en la Biblia o que no son capaces de llegar a visitarlo a Jesús en el Santísimo o participar en una celebración eucarística. No te quedes con el “me han dicho”.

3) Verlo:

Es buscar, conocer más de Dios. “Chusméalo” a Dios, que te entren esas ganas de buscarlo para gozar de alegría y felicidad. Confía y búscalo. Algo bueno está por venir.