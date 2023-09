EVANGELIO DEL DÍA 💫

Juan 1, 47-51

En aquel tiempo, vio Jesús que se acercaba Natanael y dijo de él: «Ahí tenéis a un israelita de verdad, en quien no hay engaño.»

Natanael le contesta: «¿De qué me conoces?»

Jesús le responde: «Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi.»

Natanael respondió: «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel.»

Jesús le contestó: «¿Por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, crees? Has de ver cosas mayores.» Y le añadió: «Yo os aseguro: veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del hombre.»

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Juan 1, 47-51:

💫Los arcángeles son grandes mensajeros.

1) San Miguel:

Es el santo arcángel que nos protege de todo mal, es por ello que recurrimos a él ante el poder del mal. Cuánta gente se mete en curanderos y todas esas cosas… que san Miguel arcángel nos defienda de todo eso. Especialmente, que aparte de nosotros todo mal. Hoy pedile a San Miguel arcángel que te defienda del enemigo. Cuidado, el diablo es muy astuto. Pero no te preocupes, que san Miguel ya conoce sus mañas y ya lo venció.

2) San Gabriel:

Recurrí a él cuando necesites anunciar un mensaje importante y no sepas cómo hacerlo. Vos viste que están esos momentos complicados, en que no sabemos cómo decir las cosas, cómo encarar la situación… Y hay veces que no sabes cómo enfrentar una situación. Hoy encomendate a san Gabriel cuando debas enfrentar esos momentos. Él tiene una gran experiencia en esto, si no, mira cómo le fue con María.

3) San Rafael:

Es la «medicina de Dios». Recurrí a él ante la enfermedad y cuando debas enfrentar una decisión importante cuando se refiere a tema de salud, si debes operarte o no. Él ya ayudó a alguien contra la ceguera, pedile que te ayude a ver cómo luchar íntegro en esta vida. Que los arcángeles te cuiden, así juntos a ellos hacemos una fiesta en el cielo (como le gustaba decir a don Bosco). Algo bueno está por venir.