EVANGELIO DEL DÍA 💫

Mateo 22,1-14

En aquel tiempo, de nuevo tomó Jesús la palabra y habló en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: «El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. Mandó criados para que avisaran a los convidados a la boda, pero no quisieron ir. Volvió a mandar criados, encargándoles que les dijeran: «Tengo preparado el banquete, he matado terneros y reses cebadas, y todo está a punto. Venid a la boda.» Los convidados no hicieron caso; uno se marchó a sus tierras, otro a sus negocios; los demás les echaron mano a los criados y los maltrataron hasta matarlos. El rey montó en cólera, envió sus tropas, que acabaron con aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego dijo a sus criados: «La boda está preparada, pero los convidados no se la merecían. Id ahora a los cruces de los caminos, y a todos los que encontréis, convidadlos a la boda.» Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. La sala del banquete se llenó de comensales. Cuando el rey entró a saludar a los comensales, reparó en uno que no llevaba traje de fiesta y le dijo: «Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin vestirte de fiesta?» El otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo a los camareros: «Atadlo de pies y manos y arrojadlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes.» Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos.»

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Mt. 22, 1-14:

💫Muchos los llamados y pocos los elegidos.

1) Invitados:

En esta vida pasamos momentos que queremos compartir con personas que capaz no quieren compartir tus alegrías y tu misma vida. En el caso de mi vida, cuando logré aceptar, esto fue muy liberador. Deja ir lo que no puedes cambiar, deja ir lo que no puedes controlar, incluso deja ir personas… porque nadie cambia si antes no quiere reconocer un problema que es evidente que lo tiene. Deja de esperar cosas que simplemente no te quieren dar o no te quieren dar explicaciones o disculpas. En todo esto te animo a que sigas avanzando, porque tu vida solo está atada a Dios y no podés dejar que se suspenda la fiesta de tu vida, tus alegrías e ilusiones por personas que vos quisieras que estén compartiendo contigo, pero ellos no quieren.

2) Se negaron:

Uno puede tener toda la buena intención de querer construir y celebrar la vida, pero también podes encontrarte con personas que no quieren que te vaya bien y capaz que tengas que salir a buscar en otro ámbito lo que no encontrás en el tuyo. Cuenta la historia que un profesor escribió en el pizarrón la tabla del 9. Cuando llegó al 9 por 10 puso 1000. Todos los alumnos empezaron a reírse y entonces dijo el profesor “así es como ustedes ven el mundo”. Yo me equivoqué a propósito para demostrarles cómo nos comportamos en esta vida ante un error, aunque sea el mínimo… nadie te elogia o felicita por haber acertado muchas veces y logrado muchos objetivos, más bien te juzgan y se ríen en tu cara por haber cometido un error y no son capaces de ver todo lo que lograste acertar. El error y el acierto son dos caras opuestas que forman parte siempre de nuestras vidas, incluso es la referencia para vos antes de tomar una decisión, pero los errores son cosas que siempre podemos corregir, mejorar y aprender. Por tanto este hombre aprendió que a los que él quería que estén no querían estar, no suspendió todo lo que tenía y quería, sino que aprendió que tenía que ir por otro lado. Hacé lo mismo, no suspendas las cosas lindas de tu vida, sino busca por otro lado a quien realmente quiere compartir tu vida.

3) No esperes:

Hay veces que encontramos gente que dice “yo soy así, el que me quiere me tiene que querer como soy”. Ese “yo soy así” te está diciendo que “no esperes que modifique nada por vos”. Incluso te está diciendo “no esperes que modifique nada incluso aquello que te molesta”, “no esperes que modifique nada aunque yo mismo me esté destruyendo” porque yo soy así. Es difícil constituir una vida con una persona así, incluso es difícil pasar lindos momentos con una persona así porque te puede tirar abajo todas las cosas lindas de la vida. Busca a esas personas que son capaces de modificar cosas de sus vidas con tal de compartir con vos momentos y momentos lindos. Uno no puede prometer lo que no puede ser, pero hay veces que confundimos el ser con el tener. Para tener en claro (y no quiero filosofar tanto) es que “lo que se es no se deja de ser” pero lo que se tiene se puede dejar de tener… cuando vos decís “yo tengo un carácter de porquería” no estás diciendo que sos, sino que tenés. Por tanto apostá por las personas que son capaces de ir a la fiesta de tu vida o a tu misma vida y son capaces de dejar cosas por vos. Feliz día de la Madre, aquí en Argentina y en algunos países se celebra hoy. Que nuestra Madre María santísima, proteja a todas las mamás tanto del corazón como aquellas mamás que están en el cielo, y por supuesto aquellas madres que aún las tenemos aquí presentes. Algo bueno está por venir.