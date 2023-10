EVANGELIO DEL DÍA🌾

Lucas 11, 47-54

En aquel tiempo, dijo el Señor: «¡Ay de vosotros, que edificáis mausoleos a los profetas, después que vuestros padres los mataron! Así sois testigos de lo que hicieron vuestros padres, y lo aprobáis; porque ellos los mataron, y vosotros les edificáis sepulcros. Por algo dijo la sabiduría de Dios: «Les enviaré profetas y apóstoles; a algunos los perseguirán y matarán»; y así, a esta generación se le pedirá cuenta de la sangre de los profetas derramada desde la creación del mundo; desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que pereció entre el altar y el santuario. Sí, os lo repito: se le pedirá cuenta a esta generación. ¡Ay de vosotros, maestros de la Ley, que os habéis quedado con la llave del saber; vosotros, que no habéis entrado y habéis cerrado el paso a los que intentaban entrar!»

Al salir de allí, los escribas y fariseos empezaron a acosarlo y a tirarle de la lengua con muchas preguntas capciosas, para cogerlo con sus propias palabras.

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Lc. 11, 47-54: Doctores y fariseos.

1) Sepulcro de los profetas: Me gustaría presentarte tres armas que usamos cuando alguien es nuestro profeta; cuando alguien nos hace ver que estamos equivocados, pero la soberbia que uno lleva no lo quiere aceptar. La primera es usar el arma de “ridiculizar”. Es dejar mal a la persona que nos corrige, o que con el solo testimonio que nos da y que nos hace saber que estamos en offside, queremos dejarle pintada la cara. Cuántas veces vos y yo ridiculizamos a aquella persona que de buena manera viene a corregirnos o nos muestra que estamos equivocados. La segunda es el arma de “la ignorancia”, en donde matamos a esa otra persona en vida y no dejamos que entre ni su mensaje y mucho menos su persona. La tercera arma es “la superioridad”, en donde usamos el famoso término “¿quién sos vos para decime estas cosas?”. Estas cosas pueden convertirte en una persona que olvida el objetivo de su vida y también puede llevarte a vivir en una burbuja.

2) Se pedirá cuenta: En esta vida creo que todos pagamos lo que hacemos. Por eso sé prudente en lo que haces y recordá que hay que asumir las consecuencias y ser responsable de los actos que cometes. Hay veces que creo que un ateo está más cerca de un encuentro con Dios, al estilo Zaqueo. Pues me ha tocado ver a muchos cristianos que se han manifestado como Poncio Pilato, y dicen: “es un buen hombre, creo que puede ser el Mesías”, pero se lavan las manos. Hoy pensá 3 errores que cometiste y no asumiste la culpa, pero vos sabes que fuiste el culpable. Trata de pensar, porque si sigue girando en tu cabeza es que algo tenés que ver con ello. Pero pensá, deja de lado el ego y el orgullo y mira el corazón misericordioso de Dios, para que Dios te haga una persona nueva.

3) No dejan entrar Esto último es un llamado de atención a vos y a mi. Muchas veces tengo miedo que en vez de quedarse con el Dios que predica Luis, se queden con el Luis de Dios. Esto es una tentación que tenemos todo. A esto vos y yo lo tenemos que trabajar día a día. No te olvides que la clave es vivir en lo sencillo. No te compliques la vida haciendo tu vida misma complicada. No dejes de rezar por la patria, ya que en pocos días tenemos elecciones. Sigamos pidiendo por la paz, tanto en Guatemala como en Medio Oriente. Algo bueno está por venir.