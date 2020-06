💫 EVANGELIO DEL DÍA💫☘

Lectura del santo evangelio según san Marcos (12,13-17):

En aquel tiempo, enviaron a Jesús unos fariseos y partidarios de Herodes, para cazarlo con una pregunta. Se acercaron y le dijeron: «Maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa de nadie; porque no te fijas en lo que la gente sea, sino que enseñas el camino de Dios sinceramente. ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? ¿Pagamos o no pagamos?»

Jesús, viendo su hipocresía, les replicó: «¿Por qué intentáis cogerme? Traedme un denario, que lo vea.»

Se lo trajeron. Y él les preguntó: «¿De quién es esta cara y esta inscripción?»

Le contestaron: «Del César.»

Les replicó: «Lo que es del César pagádselo al César, y lo que es de Dios, a Dios.»

Se quedaron admirados.

Palabra de Dios

Meditación del Evangelio por el P. Luis Zazano 💫☘

Mc. 12, 13-17: Al César y a Dios.

1) No tienes en cuenta: Jesús ama a todos por igual, Él no hace acepción de personas. Capaz que este sea trabajo tuyo y mío: tratar a todos por igual y no estar fijándonos de dónde viene o cómo es tal persona. Qué triste cuando hay personas interesadas que buscan tu amistad por lo que tenés o para sacar tajada de vos. Vos y yo no podemos permitirnos ese lujo. No seas interesado, que tu amistad sea sincera y sencilla. Qué triste ser amigo del padre Luis o del padre Carlos… solo para andar reflejando y refregando a los demás que sos amigo y te haces el súper agrandado. ¡Eso no es de Dios!

2) Trampa: no podemos andar poniendo trampas a nadie. Nosotros somos de una sola pieza, lo blanco es blanco y lo negro es negro. Hay veces que esto nos tocará enfrentar y nadie está exento, porque juntos debemos enfrentar cosas de esta vida y gente «bicha» hay en todos lados.

3) César: somos personas insertas en lo social y por ende debemos ser buenos ciudadanos. Personas que no solo habitamos en la tierra, sino que también nos comprometemos. Es por ello que te invito a que te comprometas también con la sociedad. Por ejemplo: hoy mantendré limpia mi ciudad o ayudaré a mantenerla limpia.