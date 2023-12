EVANGELIO DEL DÍA🌾

Lucas 1, 46-56

En aquel tiempo, María dijo:

«Proclama mi alma la grandeza del Señor,

“se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador;

porque ha mirado la humildad de su esclava”.

Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí:

“su nombre es santo,

y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación”.

Él hace proezas con su brazo:

dispersa a los soberbios de corazón,

“derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos.

Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia”

—como lo había prometido a “nuestros padres”—

en favor de Abrahán y su descendencia por siempre».

María se quedó con Isabel unos tres meses y volvió a su casa.

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Lc. 1, 46-56:

💫Mi alma canta.

1) Miró mi pequeñez:

Es saber que Dios sabe todo de vos. A Él no lo podés engañar. Mostrate ante Dios como sos, con lo que vos tenés. Deja de mentirte y de mentirle a Dios. Él no es un tapapozo, no es alguien que va a estar mintiéndote. Es alguien que te conoce y te acepta como sos. Es más… te ama como sos. Vos tampoco te mientas, aprende a ser franco con vos mismo y ponele nombre a cada cosa. No te engañes. Tampoco vivas de cosas que podrían llegar a pasar. Si sos sincero con vos y aprendes a mirar tu pequeñez serás un grande de esta historia, de tu historia.

2) Su misericordia se extiende:

Si hoy vos sos un testigo de Dios y tenés un encuentro con Cristo, esto se manifiesta en la misericordia. En ese acto de piedad en el otro y junto al otro. Aprende a misericordear y a vivir con misericordia. Pues nadie está exento de nada.

3) Feliz:

María encontró la felicidad en Jesús, eso no quita que pasó dolores y sufrimientos. Pero los pasó con Jesús. Vos podés pasarlo todo con Jesús, porque ya viene y ya reina. Algo bueno está por venir.