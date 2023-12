EVANGELIO DEL DÍA🌾

Lucas 2,22-35

Cuando llegó el tiempo de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén, para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor: «Todo primogénito varón será consagrado al Señor», y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor: «un par de tórtolas o dos pichones.» Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel; y el Espíritu Santo moraba en él. Había recibido un oráculo del Espíritu Santo: que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo previsto por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: «Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos: luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel.» Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño.

Simeón los bendijo, diciendo a María su madre: «Mira, éste está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten; será como una bandera discutida: así quedará clara la actitud de muchos corazones. Y a ti, una espada te traspasará el alma.»

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Lc. 2, 22-35:

💫Ofrecer.

1) Cumplir la ley:

Sabemos que todos estamos sujetos a una ley y, por lo cual, debemos reconocer y respetar los límites. Cuando no aceptamos que tenemos límites nos toma el libertinaje y no la libertad en sí. La madre de Dios y san José asumen la responsabilidad y cumplen con la ley de la religión Judía. Qué ejemplo nos da Dios. Cumplen las leyes aquellos que tranquilamente pueden escapar a la ley. Y pensar que nosotros objetamos hasta el ir a misa los domingos. Jesús nos enseña que uno no puede andar en la vida haciendo siempre lo que se le canta las ganas. Debemos saber que en nuestras vidas también hay límites.

2) Ofrecer:

El ofrecimiento es clave en nuestras vida cristiana, pues estamos llamados a vivir y ofrecer a Dios todo lo que vivimos en el día a día. Ofrécele a Dios todo lo que hagas y realices. Encomienda tu día y tu tarea. Basta con que digas a Dios en tu amanecer: «todo lo que hoy realice, Señor, te lo ofrezco» y basta decir a la noche: «gracias Señor por todo lo vivido». Eso es ofrecer.

3) Una espada:

Como a María, a todos en esta vida nos atraviesa una espada. La espada de la incomprensión, o la espada de la impotencia. Son esas cosas que nos hieren en lo más profundo y sentimos que se nos escapan de las manos. Vos que me estás leyendo o escuchando, seguro que tenés esa espada que aún hace doler tu corazón, porque sentís que no podés y, encima, te duele. Pero, como María, ten ánimo porque tendrás vida en abundancia y vida eterna. Algo bueno está por venir.