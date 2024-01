EVANGELIO DEL DÍA🌾

Lucas 2,16-21

En aquel tiempo, los pastores fueron corriendo hacia Belén y encontraron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño.

Todos los que lo oían se admiraban de lo que les habían dicho los pastores. María, por su parte, conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón.

Y se volvieron los pastores dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían oído y visto, conforme a lo que se les había dicho.

Cuando se cumplieron los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción.

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Lc. 2, 16-21:

💫María, Madre de Dios.

1) Rápidamente:

Quien tiene un alma sencilla actúa sin prejuicios, como los pastores del evangelio de hoy. Es curioso que los grandes religiosos piensen tanto y no disfruten de la vida y del Dios de la vida, mientras que los torpes y brutos de ese tiempo (como los consideraban en ese tiempo) gocen de Dios y actúen con rapidez. Cuántas veces comprendo que la vida no pasa por conocer tanto del vivir, sino por actuar en este vivir. La vida no pasa por ser un intelectual de la vida, sino más bien en vivir la vida y desde allí alimentar tu intelecto. Ser mejor persona no implica conocimiento, incluso religioso, sino un actuar decidido y ver a Dios en todo.

2) María:

En el 351 se discutía en Éfeso, si María era o no madre de Dios. Se comprende que en María sí hay amor y entrega a Jesús. Que corresponden a una madre y es la madre de Jesús a quien consideramos la segunda persona de la divina Trinidad y es Dios. Pero un paso más, cuando en tu vida asumís a Dios y meditas la vida en tu corazón tu misma vida genera vida mostrándolo al mismo Dios. Ser evangelizador no pasa por tener biblias para predicar, sino que es tu vida misma que se convierte en una biblia andante, y biblia significa “biblioteca de la vida” y vos hoy estás llamado a dar vida con tu experiencia de vida.

3) Jesús:

Significa Dios salva. En este nuevo año viene Dios a mostrarte que sigue a tu lado y no te abandona. Hoy también Misioneros Digitales Católicos cumple 7 años. Cómo Dios obra… nunca me habría imaginado que aquella locura que iniciamos 7 años atrás hoy tenga página web, redes sociales, App y más de 300 voluntarios por todo el mundo. Gracias a vos que también sos un misionero y difundís las meditaciones y hasta actúas con tu vida para hacer un bien a los demás. Hoy quiero dirigirme a vos querido misionero digital: “gracias”. Porque vos llevas a Jesús y los que antes consideraban que esto era una locura o producto del narcisismo hoy la Iglesia lo confirma y lo está moviendo desde adentro de la institución. Espero poder ver cómo sigue creciendo la evangelización digital y si Dios me llama para irme de este mundo, solo me va a quedar agradecerle por tanto amor que nos muestra que llevarlo a Jesús a través de las redes es un camino de felicidad. ¡¡¡Felicidades!!! Buen 2024 y hasta el cielo no paramos. Algo bueno está por venir.