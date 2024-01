EVANGELIO DEL DÍA🌾

Juan 1,19-28

Este fue el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a Juan a que le preguntaran: «¿Tú quién eres?»

Él confesó sin reservas: «Yo no soy el Mesías.»

Le preguntaron: «¿Entonces, qué? ¿Eres tú Elías?»

Él dijo: «No lo soy.»

«¿Eres tú el Profeta?»

Respondió: «No.»

Y le dijeron: «¿Quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado, ¿qué dices de ti mismo?»

Él contestó: «Yo soy la voz que grita en el desierto: «Allanad el camino del Señor», como dijo el profeta Isaías.»

Entre los enviados había fariseos y le preguntaron: «Entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el Profeta?»

Juan les respondió: «Yo bautizo con agua; en medio de vosotros hay uno que no conocéis, el que viene detrás de mí, y al que no soy digno de desatar la correa de la sandalia.»

Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde estaba Juan bautizando.

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Jn. 1, 19-28:

💫Tu misión desde tu identidad.

1) El testimonio:

Uno no es un marketinero de la vida, sino que uno es testigo porque puede dar pruebas de lo que es vivir. Hoy quiero hablarte a vos que capaz que no sabes para dónde ir, hasta incluso te enojaste con Dios por todo lo que te pasa. No sé cuántas cosas pasarán por tu mente, pero sí sé que tenés que vivir y tu vida vale. Te entiendo cuando querés bajar los brazos porque nadie te entiende o porque estás cansado de los palos que te ponen en la rueda. Pero sé que de esta vas a salir y que tenés mucho por hacer en esta vida y lo que hoy no te mata te fortalece. Pero sé testigo y aprende a vivir con lo vivido.

2) No soy:

La gente siempre va a querer darte una definición: si sos de derecha o izquierda; si sos liberal o conservador; si sos católico practicante o creyente, pero no comprometido, etc. La gente siempre trata de definirte, y hasta es capaz de ponerte un peso y presión, para que seas lo que ellos quieren que seas. Pero este evangelio te deja en claro que vos sos vos, y tenés que ser lo que sos y no de lo que otros quieren que seas. Aprende a vivir la vida desde tu identidad y no des lugar a lo que otros quieren que seas. No dejes que otros te impongan ser algo que no sos, y que hagan de tu vida algo que no tenés pensado ser. Pero, para quedar bien, hay veces que lo terminas siendo, pero destruyendo tu identidad y por ende tu misión.

3) Bautizaba:

Cuando tenés en claro tu misión y tu identidad no tan solo haces bien a los demás, sino que también podés ayudar a cambiar vidas. Veo en las redes sociales a muchos chicos y chicas que, hasta sin ser católicos y sin ser practicantes de religión alguna, tienen una capacidad increíble de cambiar vidas y ayudar a gente, no desde el marketing, sino desde el corazón bueno que tienen. Por eso no dejes de cambiar vidas y ayudar a hacer más hermosa la vida de otros. Tenés mucho para dar. Date la oportunidad de vivir y de hacer tu vida y la de los que te rodean una vida más hermosa. Vos tenés vida, viví y que no te vivan. Adiós 2023 a Dios 2024. Algo bueno está por venir.