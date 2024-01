EVANGELIO DEL DÍA🌾

Marcos 1, 21-28

En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaún, y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su doctrina, porque no enseñaba como los escribas, sino con autoridad.

Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo, y se puso a gritar: «¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres: el Santo de Dios.»

Jesús lo increpó: «Cállate y sal de él.»

El espíritu inmundo lo retorció y, dando un grito muy fuerte, salió. Todos se preguntaron estupefactos: «¿Qué es esto? Este enseñar con autoridad es nuevo. Hasta a los espíritus inmundos les manda y le obedecen.»

Su fama se extendió en seguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea.

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Mc. 1, 21-28:

💫La autoridad.

1) Jesús entró:

En el inicio del Evangelio de hoy vemos a Jesús que sale, camina, busca, no se queda quieto y no está a la espera. Es una persona que asume los desafíos y es decidido. Esto es algo que tenemos que lograr vos y yo. Saber ser decididos en la vida e ir a la búsqueda según la misión que vos y yo tenemos en este mundo. Ese andar de Jesús también está marcado por cumplir con las normas religiosas. Él va el sábado a la sinagoga, cumple con las normas. Los compromisos no lo llevan a descuidar su vida religiosa, ¿tus compromisos cotidianos, te llevan a vos a descuidar tu vida religiosa?

2) Enseñanza:

Cuando conocemos a una persona educada no es necesario tomarle examen, pues uno ya se da cuenta en su actuar, en su expresar. Sobre esto me gustaría presentarte una visión un poco curiosa o hasta incluso, llamativa. Es necesario que el cristiano también se culturice, que adquiera en su vida puntos culturales. Por ejemplo, ahora que estás de vacaciones el que puedas leer, o incluso conocer un poco de la historia de tu país, de algún prócer; el poder aprender de música clásica, pues tiene un mensaje por detrás, etc. Pues para enseñar hay que formarse y hay cosas (incluso ajenas a la religión) que pueden ayudarte muchísimo para tu vida. Yo me voy a proponer en estas vacaciones leer de nuevo el Martin Fierro, vale pegarle una releída. ¿Vos, qué te vas a proponer?¿qué vas a hacer en tu tiempo libre?

3) Autoridad:

El tener autoridad va acompañado con tu vida y con lo que implica. Es saber enseñar con tu actuar y saber decir las cosas en su momento. El autoritarismo es cuando uno manda dejando de lado a la persona y llegando a la humillación del otro. Nosotros, desde el mando y el poder, debemos mantener siempre la dignidad de los que nos rodean y de los que están a nuestro cargo. Algo bueno está por venir.