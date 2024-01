EVANGELIO DEL DÍA🌾

Marcos 1, 29-39

En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés.

La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, e inmediatamente le hablaron de ella. Él se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles.

Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios; y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar.

Se levantó de madrugada, cuando todavía era muy oscuro, se marchó a un lugar solitario y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron en su busca y, al encontrarlo, le dijeron:

«Todo el mundo te busca».

Él les responde:

«Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí; que para eso he salido».

Así recorrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios.

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Mc. 1, 29-39:

💫Curar a los lejanos.

1) Al salir de la sinagoga:

Muchos fuimos o conocimos cristianos sinagogeros. Son esos cristianos que casi viven en la iglesia y su vida gira en torno a la parroquia o movimiento. Casi que su vida se reduce a estar en la parroquia o movimiento. Hoy Jesús nos muestra que hay que salir, que hay personas que no están bien y que necesitan de vos y de mí y de esa capacidad de curar. No podemos vivir enfrascados en el mundo parroquial creyendo que todo gira allí. La parroquia o movimiento es como ese aire de respiro para luego imbuirse en el mundo, como los nadadores que deben sacar la cabeza para respirar y volverse a meter en el agua. Date la oportunidad de salir de tu zona de comfort y enfrenta las realidades distintas, que capaz que no ves estando en “tu sinagoga”.

2) La levantó:

Fiebre en latín se traduce por “locus”. Es decir “una persona que no está en sus cabales” o “que no razona bien”. Pero a esto le demos un giro más, porque cuando una persona no está en sus cabales o no ve la realidad como tal, es posible que pierda su dignidad. Hay muchas personas que han perdido su identidad o su dignidad por no asumir su realidad y no enfrentarla. Incluso por escapar de tu realidad caíste y perdiste tu dignidad. Dignidad y asumir la realidad para enfrentarla están muy unidos.

3) Vamos a orar:

Siempre habrá necesidad, pero sos vos quien también debe recurrir a la necesidad de Dios. Por eso no dejes de orar. Si no tenés momentos de oración es muy difícil que puedas aliviar. Esto debe recordarte que cuando obras en ayuda de otros no pasa por tus capacidades o logros sino porque es la chispa de Dios que obra en vos. Pero, si descuidas tu conexión con Dios, esa chispa puede apagarse y quedará la cáscara de creer que todo lo podés vos. Algo bueno está por venir.