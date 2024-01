EVANGELIO DEL DÍA🌾

Marcos 1, 40-45

En aquel tiempo, se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas: «Si quieres, puedes limpiarme.»

Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó, diciendo: «Quiero: queda limpio.» La lepra se le quitó inmediatamente, y quedó limpio.

Él lo despidió, encargándole severamente: «No se lo digas a nadie; pero, para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés.»

Pero, cuando se fue, empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo; se quedaba fuera, en descampado; y aun así acudían a él de todas partes.

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Mc.1, 40-45:

💫La cura.

1) Pedir ayuda:

Cuántas veces te cuesta pedir ayuda, pero es ahí donde vos te das cuenta que estás limitado, afectado y hasta infectado por las cosas de la vida. No dejes de pedir ayuda a Dios por lo que te pasa y por lo que hoy está traspasando también tu corazón. Todos pasamos por esa situación espiritual en donde nos sentimos caídos y confundidos. El problema no es estar enfermo, sino que el problema es no aceptarlo y no pedir ayuda.

2) Si querés:

A todos nos cuesta la enfermedad y nos cuesta aceptar. Ante la enfermedad y sentirnos mal tenemos dos opciones: o victimizarnos y tirarnos para abajo o buscar ayuda y cura alternativa. Este hombre del evangelio le pide a Jesús que desde su libertad lo ayude, porque es importante saber aceptar la voluntad de Dios y el para qué pasan las cosas. Debemos reconocer que en vos y en mi prima la voluntad propia y luego la de Jesús.

3) Divulgar:

Siempre la imprudencia puede cerrar puertas y hasta alejar a Jesús de la vida de otros. Cuántas personas se alejaron de Dios y de la Iglesia por nuestra imprudencia, por tener lengua larga o por simplemente mostrar cosas fantasiosas. No dejes que tu imprudencia en el hablar te lleva a distanciar a personas que han de necesitar a Dios y a vos. Es preferible hablar poco con coherencia que hablar muchas incoherencias. Date la oportunidad de que otros averigüen de ti más que dar a conocer todo de ti. Algo bueno está por venir.