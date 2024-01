EVANGELIO DEL DÍA🌾

Marcos 2,13-17

En aquel tiempo, Jesús salió de nuevo a la orilla del lago; la gente acudía a él, y les enseñaba.

Al pasar, vio a Leví, el de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: «Sígueme.»

Se levantó y lo siguió. Estando Jesús a la mesa en su casa, de entre los muchos que lo seguían un grupo de publicanos y pecadores se sentaron con Jesús y sus discípulos.

Algunos escribas fariseos, al ver que comía con publicanos y pecadores, les dijeron a los discípulos: «¡De modo que come con publicanos y pecadores!»

Jesús lo oyó y les dijo: «No necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores.»

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Mc. 2, 13-17:

💫Jesús enseña para que vos enseñes.

1) Enseña:

No tiene pereza Jesús de enseñar. La gente está necesitada de Dios, y Él no tiene problemas y enseña. Nuestra religión es tan rica que tiene explicación a todo: existe la teología, el catecismo, escritos de santos, actas de los mártires, vidas de santos, escritos de los papas, etc. Tenemos tantas cosas. Muchas veces nos quedamos por perezosos con lo justito, pero tenés una amplitud. Pero si querés conocer más de las cosas de Dios, métete que hay mucho… Avócate. No dejes que la pereza te cierre. Aprovecha las vacaciones para leer un buen libro para ver saber más sobre Dios. Eso te ayuda también a enseñar a tu hermano.

2) Elige:

Jesús te elige y no le importa tu pasado o las rotulaciones que te hagan, para Dios vos sos importante como sos. No mira tu pecado o tu debilidad, sino que mira la manera de salvarte y sacarte de ese pozo en el que estás metido. Porque Dios quiere sacarte y mostrarte su amor. Vos sos su elegido. No tengas miedo a lo que digan de vos, sino más bien tené la valentía para seguirlo “a pesar de lo que digan de vos”. Eso es Dios. Dios te elige como sos y te ama como tal. Lo eligió a Levi y no lo hizo cambiar; sino que cuando lo eligió lo consiguió cambiar.

3) Misericordea:

Es la tercera actitud que encontramos en el Evangelio. Marca la misericordia porque los miserables descubren en Dios que tienen riquezas. Es allí donde está la clave de rescatar al hermano, en no resaltar su miseria, sino en lavar su corazón con sus virtudes, para que venza la miseria. Somos los pecadores los que seguimos a Dios. La Virgen María es la única Inmaculada, todos los demás tenemos debilidades para lucharlas. A luchar, porque Dios te ha elegido como sos. Algo bueno está por venir.