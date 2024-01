EVANGELIO DEL DÍA🌾

Juan 1, 35-42

En aquel tiempo, estaba Juan con dos de sus discípulos y, fijándose en Jesús que pasaba, dice: «Éste es el Cordero de Dios.»

Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús.

Jesús se volvió y, al ver que lo seguían, les pregunta: «¿Qué buscáis?»

Ellos le contestaron: «Rabí (que significa Maestro), ¿dónde vives?»

Él les dijo: «Venid y lo veréis.»

Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día; serían las cuatro de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús; encuentra primero a su hermano Simón y le dice: «Hemos encontrado al Mesías (que significa Cristo).»

Y lo llevó a Jesús.

Jesús se le quedó mirando y le dijo: «Tú eres Simón, el hijo de Juan; tú te llamarás Cefas (que se traduce Pedro).»

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Jn. 1, 35-42:

💫El llamado.

1) Juan:

Hay veces que Dios te llama y se da a conocer de manera directa, pero otras veces te llama por intermediarios. Son personas espirituales, pero que también generan atracción por su estilo de vida. Hay personas que Dios pone en tu vida para que llegues a conocerlo a Él. Pero también esto debe recordarnos a cada uno de los cristianos que debemos seguir el ejemplo de Juan. No podemos quedarnos con nadie, debemos llevar al encuentro de Jesús. Porque podemos quedarnos con personas para que sean nuestros discípulos y nuestros seguidores cuando en todo momento se nos recuerda que somos mediadores. No te aferres a personas y no busques que se te peguen personas en tu vida, sino más bien, sé un punto intermedio para el encuentro con Cristo.

2) ¿Qué buscan?:

Es la pregunta que hoy te hago. ¿Qué estás buscando en tu vida y para tu vida?. ¿Qué es lo que querés para vos? Porque no podés asumir un estilo de vida si no sabes hacia dónde querés ir y con quién quieres ir. Porque caminar la vida con alguien, implica saber que quien te acompaña en este vivir debe saber que hay cosas que suman y cosas que no. Si no sabes qué buscas es posible que encuentres cosas que no son necesarias para ti, como así también se sumen a tu vida personas que no suman, sino que restan. Si tienes en claro qué buscas para tu vida podrás caminar con Jesús.

3) Las cuatro:

Cuando hay claridad en tu vida y en tu modo de vivir, hay cosas que quedan grabadas para toda tu vida. Estoy seguro que hay cosas que tenés metidas en tu mente y en tu corazón y que nadie te ha quitado. No dudo que hay dolores y desamores que están presentes, pero hoy quiero que pienses cosas positivas que quedaron grabadas en tu vida y son hoy palancas para ti. Podría ser el abrazo de tu madre antes de morir o ese “te amo” del amor de tu vida o simplemente aquella vez que te reíste sin parar. Hay cosas lindas de tu vida que merecen la pena que hoy te tomes un tiempo y las recuerdes. Te hará bien y será tu motivador para seguir adelante con tu vida. Algo bueno está por venir.