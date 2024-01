EVANGELIO DEL DÍA🌾

Marcos 3, 7-12

En aquel tiempo, Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, y lo siguió una gran muchedumbre de Galilea.

Al enterarse de las cosas que hacia, acudía mucha gente de Judea, Jerusalén, Idumea, Transjordania y cercanías de Tiro y Sidón.

Encargó a sus discípulos que le tuviesen preparada una barca, no lo fuera a estrujar el gentío.

Como había curado a muchos, todos los que sufrían de algo se le echaban encima para tocarlo.

Los espíritus inmundos, cuando lo veían, se postraban ante él y gritaban:

«Tú eres el Hijo de Dios».

Pero él les prohibía severamente que lo diesen a conocer.

Palabra del Señor.

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Mc. 3, 7-12:

💫La multitud busca a Jesús, vos y yo no tenemos que cansarnos de buscarlo.

La búsqueda de Jesús exige algunos puntos:

1) Conocimiento:

Es meterte en vos mismo y saber quién es Jesús. Uno no puede buscar lo que no sabe. Por lo menos tiene que preguntar cómo es. Me tengo que interesar y buscar la manera de saber algo sobre lo que implica la figura de Jesús. Ese conocimiento es la introspección. Meterte en vos mismo y buscarlo en tu interior. Sacar las manchas que uno va teniendo en el corazón en el día a día. Uno le tiene miedo al meterse y al conocerse.

2) Humildad:

Para preguntar y pedir ayuda. Saber que Dios está. Cuando estamos perdidos preguntemos cómo vamos. Para poder encontrarnos con Jesús.

3) Diálogo:

Para presentarle tu vida a Jesús y que Él la transforme. Para que Jesús tenga la actitud de conocerte a través de tu palabra y que vos le contés lo que te pasa. Lo que tenés en tu interior. Háblale. La Eucaristía es la clave de todo ello. Busca al sagrario y déjate transformar. Algo bueno está por venir.