EVANGELIO DEL DÍA🌾

Marcos 3, 22-30

En aquel tiempo, los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: «Tiene dentro a Belzebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios.»

Él los invitó a acercarse y les puso estas parábolas: «¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino en guerra civil no puede subsistir; una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se rebela contra sí mismo, para hacerse la guerra, no puede subsistir, está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para arramblar con su ajuar, si primero no lo ata; entonces podrá arramblar con la casa. Creedme, todo se les podrá perdonar a los hombres: los pecados y cualquier blasfemia que digan; pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, cargará con su pecado para siempre.»

Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo.

Palabra del Señor.

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Mc. 3, 22-30:

💫No se puede estar dividido.

1) Los llamó:

Ante el comentario de los escribas, Jesús los llama, les habla a la cara, no cae en la de ellos de hablar a las espaldas o seguirles el jueguito del «que me han dicho». Vos y yo tenemos que seguir el ejemplo de Jesús y cortar el chismerío, ese lleva y trae que es fácil que vos te prendas. Aprende a cortar por lo sano y si tenés que decir algo decí de frente y a la persona que corresponde, y si hay alguien que habla de vos no te prendas en su jugada, más bien con prudencia y caridad pero también con claridad acércate a esa persona y poné en claro las cosas. Ayuda a que otros vivan la verdad y vos viví en la verdad, no caigas en ese chismerío interminable.

2) División:

Cuando la división se mete en la casa qué difícil es, porque lo primero que se pierde es la confianza. Cuántas familias que antes parecían «familia Ingalls» cuando se murió la mamá o el papá, se convirtieron en un campo de batalla por la pelea por la herencia. Lo mismo nos pasa en la parroquia, cuánta gente se alejó de la Iglesia y hasta por peleas entre los miembros de la Iglesia. El dividirnos entre nosotros mata a mucha gente.

3) El Espíritu:

Recordá que tenés una vida a lo trascendental y estás llamado a vivir en la presencia de Dios. Hay muchas cosas hermosas que te hará vivir Dios si vos le haces lugar. La fuerza del Espíritu está sobre vos, déjate tomar por ella. Algo bueno está por venir.