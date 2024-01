EVANGELIO DEL DÍA🌾

Marcos 3, 31-35

En aquel tiempo, llegaron la madre y los hermanos de Jesús y desde fuera lo mandaron llamar.

La gente que tenía sentada alrededor le dijo: «Mira, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan.»

Les contestó: «¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?»

Y, paseando la mirada por el corro, dijo: «Éstos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de Dios, ése es mi hermano y mi hermana y mi madre.»

Palabra del Señor.

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Mc. 3, 31-35:

💫Mi familia.

1) Madre y hermanos de Jesús:

Representa a la familia. Es algo en lo cual me gustaría que pienses en esta meditación: en tu familia. Sí, seguramente que tiene grandezas y también debilidades; capaz que hay cosas que te gustan y otras en las cuales son débiles. Capaz que sos con tu familia un bloque y todo lo hacen juntos, o también podés ser esa familia dispersa, en la cual cada uno vive como puede y en donde ningún integrante de la familia sabe qué es lo que hace el otro. En fin, no existe la familia perfecta. Pero creo que es importante que pienses qué es lo que vos estás haciendo por tu familia. Deja de estar pensando en tu mamá, en tu papá, en tus hermanos, en tu tío… y piensa cuál es el aporte que hoy vos estás dando. Todos somos genios para criticarla, pero qué haces por ella. ¿Vos integras a tu familia en tus proyectos?

2) La multitud:

Una de las cosas que a vos (no a Jesús) y a mí nos pasa es que lo que nos aleja de la familia es la cantidad de cosas, de actividades que tenemos o cierta gente o hasta incluso ciertos familiares, que nos llevan a alejarnos de nuestras familias. Ponete a pensar que cuando te llegas a tomar unos mates para visitarla a tu mamá estás más metido con el celular que mirándola a los ojos y conversando con ella. Cuánto se nos está perdiendo la cultura del encuentro. Cuántas cosas te están alejando de tu familia. Pensá cuáles son las cinco cosas que te alejan de tu familia o las que no te permiten estar en familial, por ejemplo, usar el celular en el almuerzo, o mira la tele durante la cena, o no participar de los domingos.

3) María:

Este evangelio es un halago a ella. Porque cumplió la voluntad de Dios. En María pongamos tu familia y la mía, para que la sepamos cuidar y proteger. Que ella nos ayude a ser fuertes e inteligentes para darnos cuenta de las cosas que no nos hacen bien a nosotros y a nuestra familia, que nos ayude a apartar aquellas cosas que nos apartan de nuestra familia. Algo bueno está por venir.