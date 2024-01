EVANGELIO DEL DÍA🌾

Marcos 16, 15-18

Jesús se apareció a los Once y les dijo:

«Vayan por todo el mundo, anuncien la Buena Noticia a toda la creación. El que crea y se bautice, se salvará. El que no crea, se condenará.

Y estos prodigios acompañarán a los que crean: arrojarán a los demonios en mi Nombre y hablarán nuevas lenguas; podrán tomar a las serpientes con sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará ningún daño; impondrán las manos sobre los enfermos y los curarán».

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Mc. 16, 15-18:

💫La conversión de San Pablo.

1) Un conocedor:

Aquí vemos que Pablo conocía mucho de las escrituras y de la religión, pero ese conocimiento era de cabeza, no de corazón. Aquí vemos que la clave no es saber mucho, sino encontrarse con Cristo. Es esto los que no permite ver que la vida cristiana es formativa pero también es testimonial y viva. El encontrarse con Cristo lleva a que uno mire a la misma vida de una manera diferente, porque ya no habla de un conocimiento intelectual, frío o estructurado, sino de un conocimiento pleno y vivo, que se abre a lo nuevo y toma el desafío de cada día.

2) La caída:

Pablo era un hombre muy seguro de sí, el cual se vanagloriaba de su conocimiento y de su forma de vida. Él perseguía desde ese orgullo, que lo llevaba a creerse más que los otros. A veces las caídas, esos pecados en los cuales caemos, nos llevan a tener otra mirada. El encuentro con Cristo te tira y te hace ver que quien conoce a Jesús se va a chocar con el suelo, se cae y se golpea pero para ser levantado por Jesús. Quien persigue a la Iglesia, persigue a Cristo. Capaz que vos aún no te caíste pero, si te caíste, estoy seguro de que cuando te levantes vas a ver las cosas de un modo diferente.

3) Vayan:

Hoy nuestro anuncio es testimonial, más que intelectual. Es anunciar que Cristo está vivo, que perdona, que ilumina, que levanta, que vive. Debemos anunciar a este mundo de la depresión y del desenfreno que hay otras opciones y que Cristo trae vida. Vos tenés vida y hasta el último minuto que pases en la tierra tenés la oportunidad de ver lo hermoso que es vivir con Jesús. Vamos, porque juntos podemos y sabemos que Cristo está vivo y Cristo reina. Algo bueno está por venir.