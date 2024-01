EVANGELIO DEL DÍA🌾

Marcos 4,35-41

Un día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos: «Vamos a la otra orilla.»

Dejando a la gente, se lo llevaron en barca, como estaba; otras barcas lo acompañaban. Se levantó un fuerte huracán, y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba a popa, dormido sobre un almohadón.

Lo despertaron, diciéndole: «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?»

Se puso en pie, increpó al viento y dijo al lago: «¡Silencio, cállate!»

El viento cesó y vino una gran calma.

Él les dijo: «¿Por qué sois tan cobardes? ¿Aún no tenéis fe?»

Se quedaron espantados y se decían unos a otros: «¿Pero quién es éste? ¡Hasta el viento y las aguas le obedecen!»

Palabra del Señor.

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Mc. 4, 35-41:

💫Cruza a la otra orilla.

1) Crucemos a la otra orilla:

El misionero de lo cotidiano, como vos y como yo, estamos llamados a ir más allá, a estar al lado del que nos necesita. No nos podemos estancar en un solo lugar y a una sola persona. Somos pastores de las ovejas y no podemos estar dando exclusividad a una, peinándola y despeinándola. ¡No! Hay que cruzar, ir al otro lado, porque hay otras ovejas que nos necesitan. Nosotros debemos llegar y no esperar que el otro venga. Tenemos que ir y buscar al hermano.

2) Se desató un fuerte vendaval:

El cruzar a la otra orilla, el ir al otro, el misionar, implica también asumir riesgos, el riesgo de incluso perder la estabilidad. La evangelización también corre riesgo porque puede ahogarte y hasta hundirte. Hay que reconocer que muchos evangelizadores se ahogaron y hasta se les movió el piso, incluso algunos hasta se ahogan. El cruzar orillas puede traer crisis, incluso de pensar que Dios está dormido. Por eso el misionero cotidiano debe ser valiente, pero también prudente. No debe ser miedoso y debe confiar en la oración.

3) Vino la calma:

En este interrogar a Dios, Él actúa. Dios aprieta pero no ahorca, aunque te deja muchas veces bien moradito. Porque Dios también te invita a tener fe. La vida cristiana es una constante lucha de fe, en donde vencerás tus crisis desde la fe y la confianza. Por eso Dios en el transcurso de la vida te va a poner signos. Luego, con el tiempo, si miras atrás te recordará que su mano está junto a vos. Cruza la orilla que aunque entre agua en tu vida para ahogarte, si confías y tenés fe, no te va a pasar nada. Anímate al desafío de cruzar, porque quien no arriesga, no gana. ¿Y sabes? Jesús es el Emmanuel, Dios con nosotros. Algo bueno está por venir.