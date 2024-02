EVANGELIO DEL DÍA🌾

Marcos 6, 53-56

Después de atravesar el lago, llegaron a Genesaret y atracaron allí. Apenas desembarcaron, la gente reconoció en seguida a Jesús, y comenzaron a recorrer toda la región para llevar en camilla a los enfermos, hasta el lugar donde sabían que él estaba. En todas partes donde entraba, pueblos, ciudades y poblados, ponían a los enfermos en las plazas y le rogaban que los dejara tocar tan sólo los flecos de su manto, y los que lo tocaban quedaban curados.

Palabra del Señor.

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Mc 6, 53-56:

💫Reconocer a Jesús te lleva a sanar

1) Cruzar:

Es eso lo que hace Jesús, va y cruza, no se queda quieto. Un cristiano no se puede quedar quieto en su metro cuadrado. Tenemos que salir, hacer como los evangelistas que salen sin pereza, y no les importa que le cierren la puerta en la cara, si nos escupen o si te tienen que bancar el sol con 38 grados. Tenemos que cruzar y buscar al hermano.

2) Tocar:

Es la parte que nos lleva desde la necesidad, para sentirnos curados, pero también amados. La sanación pasa por ese reconocimiento y también por tocar al Señor. Nosotros también tenemos que mostrar gestos de cercanía.

3) Sanar:

El ir al encuentro de Jesús también te pone a que vos sanes con Jesús. Hoy tenemos muchos enfermos de la vida, personas con mucho dolor de corazón porque no tienen con quién hablar. Pobres de palacio. Salva vidas y apostá por Dios. Algo bueno está por venir.