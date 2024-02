EVANGELIO DEL DÍA🌾

Marcos 8,1-10

Uno de aquellos días, como había mucha gente y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discipulos y les dijo: «Me da lástima de esta gente; llevan ya tres dias conmigo y no tienen qué comer, y, si los despido a sus casas en ayunas, se van a desmayar por el camino. Además, algunos han venido desde lejos.»

Le replicaron sus discípulos: «¿Y de dónde se puede sacar pan, aqui, en despoblado, para que se queden satisfechos?»

Él les preguntó: «¿Cuántos panes tenéis?»

Ellos contestaron: «Siete.»

Mandó que la gente se sentara en el suelo, tomó los siete panes, pronunció la acción de gracias, los partió y los fue dando a sus discipulos para que los sirvieran. Ellos los sirvieron a la gente. Tenían también unos cuantos peces; Jesús los bendijo, y mandó que los sirvieran también. La gente comió hasta quedar satisfecha, y de los trozos que sobraron llenaron siete canastas; eran unos cuatro mil. Jesús los despidió, luego se embarcó con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta.

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Mc 8, 1-10:

💫Me da pena

1) Pena:

A Jesús le da pena dejar a la gente así. El piensa en sí y piensa en el otro. Esta es una de las características de Jesús que nosotros, los pastores, debemos siempre cuidar: pensar en la gente, en el que busca la palabra de Dios. Estar atentos a las necesidades del hermano y pensar que también el otro renuncia, sufre y lucha. Esta es una de las claves del pastorear: hacerle la vida más fácil al otro y buscar resolverle la vida.

2) Con lo que cuentan:

Jesús no es que les hace todo fácil, como el solucionador de todo. Él hace que también haya un aporte. No le dejes todo el rollo a Jesús. Vos también poné de lo tuyo y dá tu aporte. Lo poco puede ser mucho. No seas como ese estudiante que pide el milagro de aprobar tal materia, pero ni siquiera se esfuerza por estudiar; o como ese hombre que le pide a Dios un trabajo, pero ni siquiera se pone a buscar; o le pide un trabajo, pero solo de gerente o jefe.

3) Sacia:

Jesús sacia, llena, logra que la gente consuma y se quede tranquila. Pero es el esfuerzo de todos el que lleva a que todos se llenen. Jesús sí que sabe trabajar en equipo. Hoy no te hagas el salvador de todo, ni tampoco te victimíces. No todo corre por vos, busca a Dios y trabaja siempre en equipo. Porque si piensas mucho en vos dejarás a muchos con hambre. Algo bueno está por venir.