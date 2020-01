EVANGELIO DEL DÍA*

*Juan (1,29-34):*

Al día siguiente, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: «Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: «Trás de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo.» Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel.»Y Juan dio testimonio diciendo: «He contemplado el Espíritu que bajaba del cielo como una paloma, y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: «Aquél sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ése es el que ha de bautizar con Espíritu Santo.» Y yo lo he visto, y he dado testimonio de que éste es el Hijo de Dios.»

*Palabra del Señor

MEDITACION DEL EVANGELIO *

*Jn 1, 29-34: *



*El cordero de Dios.*

*1) Acercarse: *

La cercanía es uno de los elementos claves de nosotros. ¿Sabes? Una vez estando de visita por la cárcel, un preso me contó que se hizo evangelista (yo lo conocía de la parroquia) porque desde que entró en la carcel iba todos los días un pastor a visitarlo. Si bien me dolió, tenía razón. En ese momento duro necesitaba que alguien se le acerque y lo escuche. No necesitaba alguien que lo juzgue, ya había gente de más juzgándolo. Él solo necesitaba alguien que lo mire, se acerque, lo escuche y le de paz. Hoy capaz que vos no estés en una cárcel, pero necesitas de alguien que te mire y se muestre cercano a vos y no distante. Hoy nosotros necesitamos también ser una Iglesia cercana, vos y yo que somos creyentes y conocimos a Jesús, tratemos de tener la actitud de ir al encuentro, de estar al lado de quien me necesita. Capaz que no tenemos palabras de aliento, pero basta escuchar y estar, pidamos a Dios estar con quien tenemos que estar.



*2) Conocer: *

Juan no lo conocía hasta ese momento. Hay personas que están en parroquias y movimientos que aún no han conocido a Dios. Un ejemplo claro son nuestra gente de catequesis. Van a «estudiar a Jesús» pero, en el transcurso de ese tiempo, no logran conocer a Jesús. Si no, mira, muchas veces tenemos misas de comuniones y confirmación con más de 100 chicos y chicas, pero al domingo siguiente ya no tenemos más que el 80%, hasta muchos dicen «ya hice la confirmación, listo, ya me libero». Conocer verdaderamente a Jesús cambia la vida y te lleva a asumir un compromiso de vida de una manera distinta.



*3) El Espíritu Santo: *

Hoy pidamos al Espíritu Santo que nos llene de su fuego, que nos de esa fuerza para tenerlo dentro nuestro y poder irradiar el amor de Dios en nuestros cercanos. Como diría el himno: Ven, Espíritu Creador, visita las mentes de los tuyos;llena de la gracia divinalos corazones que tú has creado.Tú, llamado el Consolador,Don del Dios Altísimo;Fuente viva, Fuego, Caridady espiritual Unción.Tú, con tus siete dones,eres Fuerza de Dios.