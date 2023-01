Evangelio del Jueves 19 de enero de 2023

Lectura del santo Evangelio según san Marcos 3,7-12

En aquel tiempo, Jesús se retira con sus discípulos a la orilla del mar y lo siguió una gran muchedumbre de Galilea.

Al enterarse de las cosas que hacía, acudía mucha gente de Judea, Jerusalén, Idumea, Transjordania y cercanías de Tiro y Sidón.

Encargó a sus discípulos que le tuviesen preparada una barca, no lo fuera a estrujar el gentío.

Como había curado a muchos, todos los que sufrían de algo se le echaban encima para tocarlo.

Los espíritus inmundos, cuando lo veían, se postraban ante él y gritaban:

«Tú eres el Hijo de Dios».

Pero él les prohibía severamente que lo diesen a conocer.

Palabra del Señor

MEDITACION DEL EVANGELIO💫

Mc. 3, 7-12: Se fue a la otra orilla.

1) Se retiró: El cristiano no es alguien estático que gira en el mismo lugar. Es callejero, sale a la búsqueda del otro. Esto nos recuerda que somos una Iglesia en salida. Tenemos que salir a anunciar y mostrar a Jesús. No podemos seguir dando vueltas en lo mismo. No podemos seguir en la pelea de qué coro canta el domingo o quién se hace cargo del Consejo pastoral. Mientras nosotros nos peleamos por esas cosas, esos hermanos nuestros que están afuera y que no conocen a Jesús pierden las ganas de vivir y la depresión empieza a habitar ellos. Y así muchas se alejan de la vida, de Jesús y de la Paz. ¡Salgamos y vayamos al necesitado!

2) Apretujaba: Cuando no hay espiritualidad vamos a apretujar a Jesús. Es como que vamos con violencia, con brutalidad, pero no con cercanía y devoción. Es ir a Jesús como que voy a frotar la lámpara para que me cumpla lo que quiero… pero Jesús no es Aladino, Jesús no es mago. Jesús es tu Señor, el Hijo de Dios

3) Tocarlo: Esta diferencia lo marca a san Agustín claramente. El tocar a Jesús lleva a un contacto con lo sobrenatural. Es tener ese momento con Él y crecer junto a Él. Esta búsqueda que en tu vida tenés te lleva a que tarde o temprano toques y te encuentres con una realidad sobrenatural. Que Dios hoy toque tu vida y haga de vos ese gran milagro: tu felicidad. Algo bueno está por venir.